05.01.2021 16:37

В 2020 году впервые за 10 лет на заработки за границу выехало наименьшее количество украинцев

Более 60 тысяч украинцев в 2020 году выехали на заработки за границу. Такие данные предоставляет Государственная служба занятости.

Согласно официальным данным Государственного центра занятости в этом году, несмотря на карантин и закрыты границы, трудоустроились за пределами Украины 62 тысячи граждан. Самыми популярными с точки зрения работы оказались Кипр и Польша.

12 тысяч выбрали для работы Кипр, в Польшу поехали 4.5 тысячи. Лидируют по количеству украинцев и следующие страны: в Либерию поехали почти 2 тысячи, также около 2 тысяч украинцев работали в Панаме, столько же на Маршалловых островах и полторы тысячи уехали в Бельгию. Для сравнения, в 2019-м всего украинцев уехали на заработки в Польшу - 14 тысяч, на Кипр - 10 тысяч и 5 тысяч в Германию.

В Министерстве социальной политики рассказали, что по экспертным оценкам на постоянной основе за рубежом в 2019 году всего работало более 3 миллионов украинцев, а в отдельный период - от 7 до 9 миллионов человек. В 2020 году количество работников снизилось. В период пандемии на зарубежную работу попасть гораздо труднее, говорят в миграционной службе. В связи с карантином снизилось количество нелегалов, работавших неофициально в других странах. Поэтому работодатели начали присылать официальные приглашения и законно трудоустраивать украинцев.

Многие европейские страны сейчас активно ищут работников. Поэтому спрос на украинских разнорабочих за рубежом вырос на 40% за последние шесть месяцев. За этот период зарубежные работодатели разместили 9600 вакансий для граждан Украины.

Среди украинцев самыми популярными странами для работы традиционно остаются Польша, Чехия, Германия.

В 2020 году в Польше требовались упаковщики, портные, разнорабочие, строители, водители. Германии необходимы сиделки, плиточники, электрики, сантехники, упаковщики. Чешские работодатели ищут работников на заводы, сварщиков, электриков, горничных, водителей.

Количество украинских трудовых мигрантов за рубежом в 2020 году по подсчетам Украинского Института демографии и социальных исследований составляет 2 миллиона 700 тысяч. Прошлогодний показатель составлял 3 миллиона 200 тысяч. Центр экономической стратегии дает похожую оценку: 4 миллиона человек работают за рубежом в целом, одновременно - около 2 миллионов 700 тысяч. Эксперты отмечают, что впервые с начала иммиграционного бума, а это с 2010 года, в 2020-м зафиксирован самый низкий показатель количества работников из Украины.