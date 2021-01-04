04.01.2021 16:20

Большие дома и квартиры будут облагаться дополнительным фиксированным налогом

25000 гривен фиксированного налога придется заплатить украинцам, которые имеют роскошное жилье. Такая норма содержится в 266-й статье Налогового кодекса. Так кому же придется платить за лишние метры?

Украинцы, которые имеют в своей собственности роскошную квартиру площадью более 300 квадратных метров или дом, площадь которого превышает 500 квадратных метров, оплатят, кроме налога на сверхнормативную площадь, еще по 25 000 гривен фиксированного налога, отмечают в государственной налоговой службе. Соответствующие нормы прописаны в 266-й статье.

При наличии в собственности налогоплательщика объекта жилой недвижимости, в том числе его доли, находящейся в собственности физического или юридического лица-налогоплательщика, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и / или 500 квадратных метров (Дом), сумма налога увеличивается на 25000 гривен в год.

Эти 25 тысяч гривен добавляются в общий налог, уплачиваемый за сверхурочные квадратные метры. Не облагаются налогом квартиры до шестидесяти квадратных метров и дома до ста двадцати. Все, что превышает эту площадь, должна облагаться налогом, говорят чиновники. Однако, эти нормативы жестко не регламентированы законом. Местные власти могут устанавливать их по своему усмотрению. Например, может увеличить их на десять квадратных метров. Однако, как показывает опыт, в основном все придерживаются рекомендованных норм, отмечают налоговики.

Размер оплаты за "лишний" квадратный метр не должен превышать полтора процента от минимальной зарплаты за прошлый год. Для 2021 года каждый сверхнормативный метр будет стоить примерно 70,8 гривны. Например, если у вас есть квартира площадью 80 квадратных метров, то вам придется в этом году отдать за нее близка 1416 гривен. А если вы располагаете жилищными апартаментами в 320 квадратных метров, то вам придется заплатить налог за 260 сверхнормативных квадратов (примерно 18408 гривен) плюс 25 000 гривен за жилье площадью более 300 квадратов.

Квитанции для уплаты налога владельцы сверхнормативного жилья получат до 1 июля 2021, говорят в налоговой службе. После этого у них будет два месяца, чтобы оплатить счета.