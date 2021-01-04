04.01.2021 15:51

2021 год - начало изменения ценностей - прогноз астролога

2021 год вступил в свои права, более того этот год начал новую 200-летнюю эпоху стихии Воздух, как отмечают астрологи, формировать совсем другие смыслы жизни и новые взгляды. Будущее за интеллектом, новацией, творчество и знаниями.

Необычный и нестандартный - так характеризуют астрологи 2021 год. Ведь именно он является переломным, потому начинает новую эпоху, которая меняется каждые 200 лет. Соединение планет Сатурна и Юпитера в знаке Водолея заканчивает старую эпоху Земли и начинает новый временной цикл эпохи воздуха. И если раньше в основе основ были надежность, прочность, рассудительность и практичность, что формировало жизненные устои, то теперь все приобретает совершенно иной смысл. Потому что основными ценностями стихии Воздух - свободное самовыражение, творчество и знания и это коренным изменит менталитет.

Лариса Гресь психолог-астролог

2020-й и был последним в череде прежней эпохи. А это значит, что мы находились в каких-то старых условиях. Ничего нового нам не могло прийти в голову, не было новых тенденций и возможности активизироваться, Зато 2021-й будет намного легче, потому что внутри нас будут формироваться ресурсы, будет идти понимание, что прошлое осталось в прошлом, что 2020-й разделил нашу жизнь на до и после и 2021-й, с точки зрения астрологии, это новые состояния, новые отношения, с новой идеологией, с новыми взглядами, новой моралью.

Как отмечает Лариса Гресь, в реальности, это будет выглядеть, как борьба между старыми и новыми принципами. Потому как Водолей, как воздушный знак, ценит творческие и интеллектуальные усилия и теперь, скорее всего, статус будет зависеть не от накопления богатства и власти. Ценность приобретут оригинальные идеи и инновации.

Правда, экономический кризис в Украине еще будет оставаться и 2021-м в конце февраля и в марте. А потом еще и в начале осени, по прогнозу астролога, ожидаются сложные периоды. И только через два года можно будет уже вздохнуть с облегчением.

Лариса Гресь психолог-астролог

В плане экономическом более тяжёлым, чем 21-й, будет ещё 22-й год, может это как-то скрасить сегодняшний. Только 2023 год даст какие-то новые возможности, какое-то новое направление, за которое каждый может ухватиться. Ведь в один миг ничего не происходит, а не произойдёт в один миг и эта перестройка, новые взгляды, новые отношения, новые идеи и возможности. Нет, это только начало в этом году, а более ясного, более перспективного в этом году ещё сложно увидеть.

Но как бы то ни было 2020-й уже отошел в прошлое и впереди еще такой непонятный по своей новизне 2021-й, который, по прогнозу астрологов, точно будет благоприятным для личных отношений.