Полицейские охраны Харькова получили новые служебные автомобили

Автопарк роты Управления полиции охраны в Харьковской области пополнился восемью современными автомобилями «Renault». Сертификаты правоохранителям вручили начальник Департамента полиции охраны Сергей Парфенюк и руководитель областного главка харьковской области Андрей Рубель.
Африканским страстям сегодня лучше предпочесть что-нибудь более спокойное и семейное, не требующее от вас излишнего морального или физического напряжения – например, совместный поход в кино или в ресторан.
Облака в Харькове днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. В городе сухо, по области небольшие осадки. На дорогах гололедица.
Ученые, исследователи и просто любители научных экспериментов ежегодно отмечают день рождения великого англичанина.
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