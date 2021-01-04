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04.01.2021  15:07   

Полицейские охраны Харькова получили новые служебные автомобили

Автопарк роты Управления полиции охраны в Харьковской области пополнился восемью современными автомобилями «Renault». Сертификаты правоохранителям вручили начальник Департамента полиции охраны Сергей Парфенюк и руководитель областного главка харьковской области Андрей Рубель.

 
По словам Сергея Парфенюка, руководство Департамента полиции охраны вместе с руководителями областных подразделений постоянно работает над обновлением материально-технической базы, экипировкой полицейских охраны.
 
- Уверен, что новая техника поможет на традиционно высоком уровне противодействовать преступности в городе Харькове и оперативно реагировать на тревожные оповещения с охраняемых объектов, - отметил Сергей Парфенюк.
 
 
Андрей Рубель заверил, что между Главным управлением харьковской полиции и полицией охраны существует полное взаимопонимание
 
- Мы все работаем ради безопасности жителей и гостей Харькова и области, поэтому важно, чтобы полиция была обеспечена необходимым и современной техникой для надлежащего реагирования, - отметил начальник ГУНП в Харьковской области Андрей Рубель
 
 
В свою очередь начальник Управления полиции охраны в Харьковской области Юрий Лукавенко сообщил, что в 2020 экипажами полиции охраны совершено около 70 000 выездов, по результатам которых задержано более 300 человек. 
 
Также он отметил что при содействии Департамента полиции охраны в течение 2020 года они смогли за собственные средства закупить 10 новых служебных автомобилей, которые  используются для охраны объектов, обеспечение общественной безопасности на маршрутах патрулирования, а также для реагирования на вызовы граждан.
 

 

Источник:   ГУНП
 Тэги:  полиция охраны, андрей рубель, нацполиция, новые автомобили, харьков
 
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