05.01.2021 13:25

Загадочное телешоу «Маска» поразит своей масштабностью

«Маска» - это международная сенсация, это телепроект, которым одержимы миллиарды фанатов во всем мире. Именно телеканал «Украина» запускает мега-шоу в оригинальном его трактовании

Закулисные секреты телевидения

Совсем скоро миллионы украинцев смогут с экранов телевизоров увидеть долгожданное грандиозное супер-шоу «Маска», в котором примут участие звезды отечественного шоу-бизнеса, актеры и общественные деятели. О масштабах данного представления, нюансах при подготовке к его премьере, а также о многом другом мы расскажем в статье.

Непредсказуемая феерия «Маска» стартует на отечественном канале уже совсем скоро. Кто же прячется под маскарадным образом придется угадывать телезрителям, а также судьям, в состав которого войдут звезды шоу-бизнеса:

Верка Сердючка;

Михаил Хома (Дзидзьо);

Ольга Полякова;

Настя Каменских.

Имена всех участников проекта засекречены. Инициализировать артиста придется по неким ключам, которые Маска озвучивает перед выходом на сцену, по тембру голоса и манерам поведения.

Количество героев передачи равно 16, которые разделены на равные группы по 8 человек. Первые восемь телепрограмм, в которых принимают участие поочередно две группы, артисты в масках набирают баллы. По итогам каждого выпуска из программы выбывает артист, который набрал наименьшее количество очков. К 11 выпуску планируется, что в телешоу останется 6 участников, которые будут сражаться за право стать финалистом. Победитель шоу определится голосованием со стороны телезрителей и экспертов в жюри. Призом победителя станет трофей мега-шоу «Маска».

Организаторы подготовили массу неожиданных сюрпризов, невероятных перевоплощений и огромное количество музыкальных номеров, которые приведут в восторг каждого зрителя. Дату выхода в эфир телешоу «Маска» предлагаем посмотреть на интернет портале с программой телепередач TV Meta . Следите за новостями и не пропустите грандиозное начало шоу «Маска».

Судебные разбирательства телепроекта

За покупку прав на адаптацию оригинального формата проекта «Маска» боролись три телеканала: «Украина», «1+1» и «СТБ». Два последних претендента проиграли в торгах и канал «Украина» в апреле 2020 года приобрел права на постановку и выпуск данного шоу. Руководители «1+1» остались весьма недовольны исходным положением дел и незамедлительно подали иск в суд с целью аннулирования принятого ранее решения в пользу канала «Украина».

Организаторы телешоу «Маска» утверждают, что подобные действия конкурентов никаким образом не повлияют на качество постановки, масштабности действий и завуалированности героев. Приятного Вам просмотра!