04.01.2021 09:20

Синоптики сказали теплые слова об ушедшем 2020 годе

2020 год установил новый температурный рекорд.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

По словам синоптиков, прошлый 2020 год оказался в Харькове самым теплым за весь период наблюдений со средней температурой +10,4°C.

Количество осадков составило 559 мм, что немного больше нормы.