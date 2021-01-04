Синоптики сказали теплые слова об ушедшем 2020 годе

2020 год установил новый температурный рекорд.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
По словам синоптиков, прошлый 2020 год оказался в Харькове самым теплым за весь период наблюдений со средней температурой +10,4°C.
Количество осадков составило 559 мм, что немного больше нормы.
Африканским страстям сегодня лучше предпочесть что-нибудь более спокойное и семейное, не требующее от вас излишнего морального или физического напряжения – например, совместный поход в кино или в ресторан.
Облака в Харькове днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. В городе сухо, по области небольшие осадки. На дорогах гололедица.
Ученые, исследователи и просто любители научных экспериментов ежегодно отмечают день рождения великого англичанина.
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