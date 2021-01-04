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04.01.2021  09:20   

Синоптики сказали теплые слова об ушедшем 2020 годе

2020 год установил новый температурный рекорд.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

По словам синоптиков, прошлый 2020 год оказался в Харькове самым теплым за весь период наблюдений со средней температурой +10,4°C.

Количество осадков составило 559 мм, что немного больше нормы.

Тэги:  рекорт, погода, гиброметцентр, харьков
 
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