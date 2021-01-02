02.01.2021 18:16

"Холостяком-11" стал харьковский бизнесмен и бодибилдер

Главным героем "Холостяка" 11 сезона стал 31-летний харьковский бизнесмен Михаил Заливако. Об этом сообщили на телеканале СТБ.

Кроме бизнеса важное место в жизни Михаила занимает спорт. Он регулярно занимается в зале, любит экстрим и горы.

«Я не представляю своей жизни без бизнеса. Он дает мне уверенность и закаляет мой характер. А спорт приучил меня к дисциплине, выдержке и пунктуальности», – говорит Холостяк.

Михаил рассказывает, что несмотря на успешный бизнес, в его жизни не хватает самого главного – настоящей любви.

«На проект «Холостяк» я пришел за искренней любовью. Той настоящей, за которой все гоняются, но не все могут ее найти. И я готов поспорить с кем угодно, что здесь я встречу ту девушку, с которой смогу связать свою дальнейшую жизнь и которая станет для меня родным человеком», – уверен Михаил.

Премьера 11 сезона романтического реалити «Холостяк» состоится в канун 8 марта 2021 года.