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02.01.2021  18:16   

"Холостяком-11" стал харьковский бизнесмен и бодибилдер

Главным героем "Холостяка" 11 сезона стал 31-летний харьковский бизнесмен Михаил Заливако. Об этом сообщили на телеканале СТБ.

 
Кроме бизнеса важное место в жизни Михаила занимает спорт. Он регулярно занимается в зале, любит экстрим и горы. 
 
«Я не представляю своей жизни без бизнеса. Он дает мне уверенность и закаляет мой характер. А спорт приучил меня к дисциплине, выдержке и пунктуальности», – говорит Холостяк.
 
 
Михаил рассказывает, что несмотря на успешный бизнес, в его жизни не хватает самого главного – настоящей любви.
 
«На проект «Холостяк» я пришел за искренней любовью. Той настоящей, за которой все гоняются, но не все могут ее найти. И я готов поспорить с кем угодно, что здесь я встречу ту девушку, с которой смогу связать свою дальнейшую жизнь и которая станет для меня родным человеком», – уверен Михаил.
 
Премьера 11 сезона романтического реалити «Холостяк» состоится в канун 8 марта 2021 года.
Источник:   Холостяк
 Тэги:  холостяк, холостяк 11 сезон, харьков, михаил заливако
 
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