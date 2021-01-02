02.01.2021 11:05

Жесткий карантин и рост цены на газ: какие изменения ждут украинцев с 1 января 2021 года

С 1 января 2021 года в Украине вырастает цена на газ и прожиточный минимум, можно будет изменить имя отчество, а также вступают в силу новые правила для микрокредитов.

Какие изменения ждут украинцев с 1 января 2021 / Коллаж 24 канала

Усиление карантинных ограничений

С 8 по 24 января 2021 в Украине будет действовать жесткий карантин. В отличие от весеннего локдауна, на этот раз будет работать общественный транспорт, гостиницы (с ограничениями) и детские сады, можно также свободно гулять в парках.

Во время карантина будет запрещено, в частности:

посещение учебных заведений (кроме детских садов);

работа заведений питания и развлечений;

работа ТРЦ (только магазины товаров первой необходимости);

работа салонов красоты (только по предварительной записи и без очереди внутри), учреждений культуры, фитнес-центров, бассейнов;

проведение массовых мероприятий (кроме профессиональных спортивных событий без зрителей);

работа непродовольственных рынков;

рождественские ярмарки.

Увеличится прожиточный минимум

С 1 января вступает в силу государственный бюджет на 2021 год. Так, с начала года размер прожиточного минимума составит 2 189 гривен. Запланирован и рост минимума для детей в возрасте до шести лет – 1 921 гривна, для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2 395 гривен, для трудоспособных лиц – 2 270 гривен.

Выше станет и минимальная зарплата – на 20% (6 000 гривен).

С ростом минималки выше станут и налоги для ФЛП – ЕСВ с начала нового года вырастет с 1 100 грн до 1 320 гривен в месяц. Стоит отметить, что для ФЛП первой категории предусмотрены "налоговые каникулы" с декабря 2020 года до мая 2021-го – для поддержки бизнеса во время локдауна.

Предпринимателей также ждут новые лимиты по объему доходов: для первой группы – 167 размеров минимальной зарплаты (1,002 млн гривен), второй – 834 размеры минимальной зарплаты (5,004 млн гривен), третьей – 1 167 размеров минимальной зарплаты (7,002 млн гривен).

Повышение пенсий

Плановое повышение минимальной пенсии произошло в декабре, поэтому и по состоянию на январь она сохранится на уровне 1 769 гривен. Но в январе вырастут выплаты для неработающих пенсионеров, которым более 65 лет и у которых полный страховой стаж (для женщин 30 лет, для мужчин – 35) – с 2 100 до 2 400 гривен.

Продолжаются выплаты ежемесячной доплаты к пенсии до 500 гривен для лиц в возрасте от 80 лет, минимальная пенсия для них составит 2 600 гривен при наличии стажа более 20 лет.

Вырастет зарплата учителей

С 1 января 2021 года должностные оклады педагогов увеличатся на 20%.

Так, зарплата учителя без категории и стажа работы составляет более 4 000 гривен, а с января уровень зарплаты повысится до 4 859 гривен. Учитель I категории будет получать до 6 000 гривен (сейчас – около 5 000), учитель высшей категории – почти 6 500 гривен (сейчас – 5 400). Все суммы указаны без учета надбавок.

Зарплаты будут увеличиваться по такой схеме с учетом того, что педагог имеет 18 часов работы в неделю.

Повышение цены на газ

В январе вырастет стоимость природного газа для населения. У разных компаний цена на газ в январе составит 7-9 гривен за кубический метр. С учетом стоимости услуги распределения газа (с января составит от 0,32 до 2,07 грн для разных облгазов) – 10-12 гривен.

В частности, для клиентов компании "Нафтогаз Украины" стоимость газа вырастет на 14%. Так, в рамках тарифа "Месячный" цена составит 7,22 гривны за кубический метр с учетом НДС, но без учета доставки. В декабре и ноябре 2020 года цена составляла 6,33 гривны за кубический метр газа. При этом в компании отмечают, что, несмотря на повышение стоимости, она остается ниже средней на рынке.

Можно менять отчество

С 1 января 2021 года украинцы будут иметь возможность изменить свое имя отчество. Соответствующий закон вступает в силу и позволяет делать это с 16 лет – как и имя и фамилию. С 14 лет изменить отчество можно только с согласия родителей или опекунов.

Разрешение может подписать только один из родителей в случае, если второй умер, лишен родительских прав, пропал без вести или признан недееспособным. Если же второй из родителей не подпадает под упомянутые выше исключения и против изменений, то окончательное решение будет принимать суд или органы опеки.

Отсутствие такой возможности называли нарушением конституционных прав украинцев. К тому же, это создавало немало сложностей, например, во время оформления наследства.

Обслуживание в заведениях на украинском

С 16 января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке, в соответствии со статьей 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Речь идет о магазинах (в том числе и интернет-магазины), общественное питание, банки, АЗС, аптеки, библиотеки и тому подобное. Обслуживать клиента на другом языке можно только по его просьбе. В случае нарушения прав на получение информации и услуг на украинском языке советуют обращаться по электронной почте: [email protected]

Мобильные операторы повышают тарифы

Украинские мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина", lifecell и оператор фиксированной телефонной связи "Укртелеком" сообщили, что с конца декабря-начала января повышают тарифы на свои услуги.

Так, "Киевстар" отменит некоторые давние контрактные тарифы, которыми пользуется около 1,5% абонентов. Им предлагают перейти на другие – более дорогие. Vodafone повысит цены на связь для абонентов, использующих нишевые архивные тарифные планы – они уже недоступны для подключения. lifecell повышает тарифы для семи устаревших тарифных планов, часть из которых – акции, где оператор гарантировал стоимость только до конца декабря 2020 года.

В компаниях это объяснили влиянием инфляции, ростом курса валют и необходимостью развития и расширения сети, что требует больше инвестиций. Все пользователи услуг, которых коснулись изменения, получили СМС-сообщения с упомянутой информацией.

Новый санитарный регламент для школ

В Минздраве для улучшения здоровья детей разработали новый санитарный регламент, который вступает в силу с начала года.

Документ предусматривает следующее:

учащиеся, проживающие на расстоянии более 2 км от школы, обеспечиваются транспортом для подвоза;

все работники школ должны проходить обязательные профилактические осмотры (если сроки осмотра нарушены, работник не допускается к работе);

запрещена аренда помещений школ не под образовательные нужды;

установлены требования к благоустройству территории школ и лиц, которые должны следить за их выполнением;

разрешено использовать в школах проводное или беспроводное подключение к Интернету (в случае пользования последним, Wi-Fi роутеры должны размещаться на высоте не менее 2 метра и выключаться во внеучебное время);

диагональ школьных компьютеров должна быть не менее 15 дюймов, ноутбук – не менее 14 дюймов (устройство должно иметь клавиатуру и мышку);

предложено не менее 2 раз в год пересаживать учащихся в другие ряды (для профилактики нарушений осанки, зрения и слуха);

рекомендовано, чтобы учащиеся, часто болеющие простудными заболеваниями, ревматизмом, ангинами сидели у внутренней стены класса;

туалет должен быть в помещении школы.

Также в регламенте прописаны новые подходы к организации питания: разрешен кейтеринг, но с выполнением ряда требований. В частности, предусмотрено ограничение по содержанию соли, сахара и жира.

Определен и перечень того, что запрещено продавать в школах (чипсы, колбасы, сосиски, попкорн, некоторые сладости и тому подобное). Есть отдельный перечень продуктов, которые обязательно должны быть в ежедневном рационе школьников (злаковые, овощи, фрукты, молочные продукты). Если ребенок нуждается в особой диете, при наличии справки от врача для него должны организовать отдельное питание.

Новые правила для микрокредитов

С 1 января вступает в силу закон, который должен повысить качество системы кредитных историй физических лиц и нормировать эту сферу. Так, кредитные договоры сроком до месяца на сумму, которая не превышает размер одной минимальной зарплаты (в январе – до 6 000 гривен), будут относить к потребительским кредитам. То есть появится максимальная планка штрафов и пени – двойная сумма кредита. И это ограничение не может быть изменено никоим образом.

В соглашении микрокредита обязательно должна быть исчерпывающая информация о займе: полная процентная ставка, график платежей, наличие дополнительных и сопутствующих услуг, санкции в случае просрочки и ориентировочная общая стоимость.

Также запрещается ухудшать условия кредитования, а обязательным условием заключения договора будет согласие клиента на доступ к его кредитной истории и предоставлении права на ее использование, хранение и распространение через бюро кредитных историй.

Кроме того, те, кто предоставляют потребительские кредиты, обязаны бесплатно передавать информацию о них в бюро кредитных историй.

Штраф за продажу электронных сигарет несовершеннолетним

С 1 января 2021 года, по закону, предусмотрена административная ответственность за нарушение правил торговли табачными изделиями для электрического нагрева (ТИЭН), электронными сигаретами и жидкостями, которые используются в них.

Отныне штраф за продажу этих товаров лицам до 18 лет составит от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6 800 – 13 600 гривен).

Регистрация на пробное ВНО

С 5 до 19 января включительно 11-классники смогут зарегистрироваться на пробное внешнее независимое оценивание. В 2021 году, из-за пандемии, каждый участник может выбрать только один предмет для прохождения пробного тестирования. По всем предметам оно состоится в один день – 10 апреля, результаты будут 16 апреля.

Стоимость пробного ВНО будет отличаться в зависимости от региона – от 195 до 255 гривен. Также в этом году каждый участник пробного тестирования сможет скачать тетради по всем предметам из перечня и пройти тестирование дома, а затем внести ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов. Подготовят для участников пробного оценивания и официальные видеокомментарии к заданиям с их детальным анализом и советами.