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31.12.2020  12:12   

Городской совет поздравляет харьковчан с Новым годом

Поздравление Харьковского городского совета и его исполнительного комитета с Новым годом и Рождеством Христовым.


//city.kharkov.ua
Дорогие харьковчане!
 
Поздравляем вас с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!
 
Завершается еще одна глава в истории родного города. В 2020 году Харьков еще больше преобразился – мы реконструировали площадь Свободы, построили современный Дом недвижимости, пустили новый комфортный транспорт. Радушным, солнечным и красивым - таким мы запомним Харьков в уходящем году.
 
В очередной раз харьковчане показали, каких могут добиться высот, - «золото» на ученических олимпиадах, спортивных соревнованиях, различных конкурсах. Город гордится вашими достижениями, живет, развивается и радуется новым жителям. Мы благодарны харьковчанам за работу, самоотдачу и любовь к Харькову! Особенно нашим врачам.
 
Пусть новый год принесет в каждый дом счастье и благополучие. Хочется, чтобы все были здоровы, чтобы мы успешно прошли новый этап развития, достигли поставленных целей и реализовали свои мечты. Пусть рождественская звезда всегда указывает верный путь, подарит надежду и озарит каждый дом светом любви и добра.
 
Уверены, что в новогоднюю ночь мы начнем новый отсчет времени, где нас ждет много хороших событий и новостей.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  новый год, поздравление, харьков, горсовет
 
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