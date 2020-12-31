31.12.2020 12:12

Городской совет поздравляет харьковчан с Новым годом

Поздравление Харьковского городского совета и его исполнительного комитета с Новым годом и Рождеством Христовым.



//city.kharkov.ua

Дорогие харьковчане!

Поздравляем вас с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!

Завершается еще одна глава в истории родного города. В 2020 году Харьков еще больше преобразился – мы реконструировали площадь Свободы, построили современный Дом недвижимости, пустили новый комфортный транспорт. Радушным, солнечным и красивым - таким мы запомним Харьков в уходящем году.

В очередной раз харьковчане показали, каких могут добиться высот, - «золото» на ученических олимпиадах, спортивных соревнованиях, различных конкурсах. Город гордится вашими достижениями, живет, развивается и радуется новым жителям. Мы благодарны харьковчанам за работу, самоотдачу и любовь к Харькову! Особенно нашим врачам.

Пусть новый год принесет в каждый дом счастье и благополучие. Хочется, чтобы все были здоровы, чтобы мы успешно прошли новый этап развития, достигли поставленных целей и реализовали свои мечты. Пусть рождественская звезда всегда указывает верный путь, подарит надежду и озарит каждый дом светом любви и добра.

Уверены, что в новогоднюю ночь мы начнем новый отсчет времени, где нас ждет много хороших событий и новостей.