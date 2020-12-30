30.12.2020 13:15

В Харькове утвердили список проектов-победителей общественного бюджета

Утвержден список проектов-победителей Общественного бюджета (бюджета участия) города Харькова на 2021 год.

Такое решение было принято сегодня, 30 декабря, на сессии Харьковского городского совета.

Всего было выбрано 32 лучших проекта для реализации за счет средств городского бюджета.

Среди проектов-победителей:

- Харьковский центр инклюзивного туризма;

- центр перевода видео- и аудио-продукции на жестовый язык;

- онлайн-платформа для детей и молодежи «Містотворець»;

- юношеский технический хаб «Гараж»;

- имиджевый городской научно-творческий проект «Технопанк»;

- первый в мире парк скульптур в дополненной реальности;

- автономный подогрев воды в учебных учреждениях и учреждениях по организации досуга;

- бесплатная стерилизация домашних животных, принадлежащих незащищенным слоям населения;

- школа финансовой грамотности и др.

Отметим, что для участия в общественном бюджете было подано 255 проектов, из которых по результатам экспертизы 117 инициатив было вынесено на голосование, которое проходило с 1 по 30 ноября среди жителей города. На реализацию проектов из городского бюджета будет выделено более 37,5 млн грн.

Со списком проектов-победителей можно ознакомиться здесь

Справка. Общественный бюджет - это инструмент прямой демократии, который позволяет жителям самостоятельно принимать решение о распределении части бюджетных средств Харькова путем голосования. На один проект выделяется от 50 тыс. грн до 1,5 млн грн. Общий объем Общественного бюджета - 50 млн грн. Программа реализуется Департаментом цифровой трансформации.