30.12.2020 10:02

"Довго ще боятися": на площади Свободы появилась инсталляция о ковидных страхах

В Харькове установили инсталляцию в виде защитной маски.

На ней написаны краткие тезисы, которые связаны с наиболее распространенными страхами людей во времена пандемии, сообщает «Суспільне».



Арт-инсталляция установлена в рамках акции под названием «Закрывайтесь маской, а не в себе». Проект призван привлечь внимание к ментального здоровья во время пандемии COVID и Национальной горячей линии психологической поддержки.



«От идеи к реализации было не более двух недель, как мы создали эту маску и катаемся с ней Украины. Маска – лишь часть большой информационной кампании, которая сосредоточена на том, чтобы рассказать людям о Национальной горячую линию психологической и эмоциональной поддержки», – рассказал представитель организаторов акции Владислав Возный.

По его словам, над созданием маски работали около 20 человек. Инсталляцию изготовили за счет гранта Международной организации по миграции.





Вначале проекта организаторы опросили до 100 украинцев об их страхах и создали горячую линию поддержки: 0800211444.



На линии поддержки работают 11 психологов, звонки – анонимные.



«Украинцы не привыкли лечить то, что не болит. В период пандемии, когда появилось большое количество новых ограничений, новых страхов, неуверенности в завтрашнем дне – это все стало только поводом, фактором, который стимулировал это (напряжение на психику – ред.) еще больше», – рассказывает Возный.



Инсталляция будет стоять в Харькове до 19:00 29 декабря. Далее участники проекта отправятся в Краматорск Донецкой области.