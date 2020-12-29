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29.12.2020  16:44   

Приложение «Мой Харьков» теперь будет напоминать о визите в центры админуслуг

Систему напоминания о записи на прием в центры предоставления административных услуг настроили в приложении «Мой Харьков».

 
Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, теперь харьковчане будут получать уведомления с напоминанием о записи в электронную очередь ЦПАУ и получать услугу вовремя. Каждый сможет самостоятельно выбрать удобное для себя время и интервал получения уведомлений: за день или за час до визита.
 
«У каждого могли быть случаи, когда он пропускал визит в ЦПАУ только потому, что забыл о записи на прием. Теперь в «Мой Харьков» появилась функция, которая решает эту проблему», - отметили разработчики.
 
Кроме того, создан бот техподдержки @my_kharkiv_support_bot, куда могут обратиться пользователи приложения, у которых возникли какие-либо вопросы.
Источник:   ХГС
 Тэги:  цпау, мой харьков, уведомление
 
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