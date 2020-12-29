29.12.2020 16:44

Приложение «Мой Харьков» теперь будет напоминать о визите в центры админуслуг

Систему напоминания о записи на прием в центры предоставления административных услуг настроили в приложении «Мой Харьков».

Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, теперь харьковчане будут получать уведомления с напоминанием о записи в электронную очередь ЦПАУ и получать услугу вовремя. Каждый сможет самостоятельно выбрать удобное для себя время и интервал получения уведомлений: за день или за час до визита.

«У каждого могли быть случаи, когда он пропускал визит в ЦПАУ только потому, что забыл о записи на прием. Теперь в «Мой Харьков» появилась функция, которая решает эту проблему», - отметили разработчики.

Кроме того, создан бот техподдержки @my_kharkiv_support_bot, куда могут обратиться пользователи приложения, у которых возникли какие-либо вопросы.