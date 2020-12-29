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29.12.2020  15:30   

Как будут работать пункты пропуска в новогодние праздники рассказали в Слобожанской таможне

В Слобожанской таможне Гостаможслужбы сообщили о работе таможенных пунктов пропуска на новогодние и рождественские праздники.

 
Ежегодно, в канун Нового года и Рождества Христова, пассажиро-транспортный поток через таможенную границу значительно увеличивается - люди возвращаются домой на праздники, едут в гости, к семье, отправляются в путешествия.
 
Для обеспечения бесперебойного процесса таможенного контроля и оформления в период новогодних и рождественских праздников, сотрудники Слобожанской таможни Гостаможслужбы используют весь комплекс мероприятий для комфортного пересечения и информируют о таможенных пунктах пропуска в зоне деятельности таможни, где можно пересечь границу.
 
Для автомобильного сообщения:
 
- пункт пропуска “Гоптовка Нехотеевка" (адрес: Харьковская обл., 38-й километр трассы "Харьков - Белгород")
- пункт пропуска “Юнакивка Суджа" (адрес: Сумская обл., Сумский р-н, Басовский сельский совет, автодорога Н-07 "Киев - Сумы - Юнаковка", 378 км + 944 метра)
 
Для авиасообщения:
 
- пункт пропуска "Аэропорт Харьков" (адрес: 61031, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Ромашкина, 1).
 
Внимание! Пассажирское железнодорожное сообщение через пункты пропуска "Казачья Лопань - Долбино" (пункт контроля на станции "Харьков - пассажирский") и пункт пропуска "Тополи - Валуйки", на сегодня неосуществляется.
 
Обращаемся к гражданам с просьбой соблюдать правила карантина, не подвергать опасности себя и окружающих!
 
Источник:   Слобожанская таможня
 Тэги:  слобожанская таможня, гоптовка, щербаковка, юнаковка
 
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