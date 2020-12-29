29.12.2020 15:30

Как будут работать пункты пропуска в новогодние праздники рассказали в Слобожанской таможне

В Слобожанской таможне Гостаможслужбы сообщили о работе таможенных пунктов пропуска на новогодние и рождественские праздники.

Ежегодно, в канун Нового года и Рождества Христова, пассажиро-транспортный поток через таможенную границу значительно увеличивается - люди возвращаются домой на праздники, едут в гости, к семье, отправляются в путешествия.

Для обеспечения бесперебойного процесса таможенного контроля и оформления в период новогодних и рождественских праздников, сотрудники Слобожанской таможни Гостаможслужбы используют весь комплекс мероприятий для комфортного пересечения и информируют о таможенных пунктах пропуска в зоне деятельности таможни, где можно пересечь границу.

Для автомобильного сообщения:

- пункт пропуска “Гоптовка Нехотеевка" (адрес: Харьковская обл., 38-й километр трассы "Харьков - Белгород")

- пункт пропуска “Юнакивка Суджа" (адрес: Сумская обл., Сумский р-н, Басовский сельский совет, автодорога Н-07 "Киев - Сумы - Юнаковка", 378 км + 944 метра)

Для авиасообщения:

- пункт пропуска "Аэропорт Харьков" (адрес: 61031, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Ромашкина, 1).

Внимание! Пассажирское железнодорожное сообщение через пункты пропуска "Казачья Лопань - Долбино" (пункт контроля на станции "Харьков - пассажирский") и пункт пропуска "Тополи - Валуйки", на сегодня неосуществляется.

Обращаемся к гражданам с просьбой соблюдать правила карантина, не подвергать опасности себя и окружающих!