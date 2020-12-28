28.12.2020 14:38

Главные правила новогоднего застолья – в праздничном выпуске «Полезной программы»

В четверг, 31 декабря, в 10:00 на «Интере» выйдет специальный выпуск «Полезной программы». Зрители узнают, как правильно встретить 2021 год, чтобы было не только вкусно, но и полезно. А также услышат советы и новогодние поздравления от звездных гостей, экспертов и ведущего ток-шоу Александра Лукьяненко.

Когда новогодний стол ломится от разных блюд, хочется попробовать все и сразу. Как получить максимум удовольствия от деликатесов, но при этом не переесть в новогоднюю ночь?

«Не стоит изменять свой режим питания 31 декабря, рассчитывая хорошо покушать только ночью, – советует диетолог Ольга Безуглая. – Очень важно позавтракать, пообедать и поужинать, как обычно. Размеренное питание в течение всего дня позволит снять чрезмерную нагрузку с желудочно-кишечного тракта. На этапе готовки стоит выбрать более легкие блюда. Например, майонез в качестве заправки для салатов заменить йогуртом или оливковым маслом, а картошку – авокадо или цветной капустой. Трапезу лучше начинать с овощных салатов, это увеличит сытость и уменьшит риски перееданий. А вот алкоголь я бы не советовала рассматривать как обязательный атрибут празднования. Главная жидкость, которая должна быть на новогоднем столе, – вода. Она обеспечивает хорошую детоксикацию организма, повышает метаболические процессы и способствует своевременной эвакуации пищи из желудочно-кишечного тракта».

Какими блюдами и напитками задобрить Белого Металлического Быка? Чем побаловать себя за праздничным столом без вреда для фигуры? Что делать, чтобы на следующее утро не болела голова? Как подольше сохранить продукты, оставшиеся после застолья? Что из них можно приготовить на следующий день? В новогоднем выпуске «Полезной программы» зрителей ждет много полезных советов, звездных сюрпризов, шуток, песен, поздравлений и хорошего настроения. Ирина Федишин исполнит свой новый хит. Маэстро Владимир Гришко появится в студии в неожиданном амплуа. А Ольга Сумская поделится эксклюзивным рецептом похмельного коктейля.

«Похмелье у нас с мужем бывает крайне редко. Ну, а если все же бывает, у меня есть свое проверенное средство – томатный коктейль, – признается Ольга Сумская. – Также в моем арсенале – много советов о праздничных деликатесах. Поваров у нас дома нет, я сама часто стою у плиты. Поэтому очень благодарна за все интересные рецепты, которые открыла для себя в этом ток-шоу. Прислушивайтесь к советам экспертов «Полезной программы» – и все у вас будет прекрасно!»

Звездными экспертами студии также станут: телеведущий Андрей Доманский, актер Виталий Борисюк, певица Оксана Пекун, радиоведущая Виктория Зубрейчук и шеф-повар Алик Мкртчян. Также заглянут в студию «Полезной программы» желанные гости на каждом новогоднем праздновании – Дед Мороз и Снегурочка.

«Пусть этот новогодний эфир станет особенным для наших зрителей, подарит им незабываемые эмоции и прекрасное настроение! – желает ведущий Александр Лукьяненко. – Китайский гороскоп нам говорит, что следующий год Белого Металлического Быка будет удачным для людей трудолюбивых и целеустремленных. А значит, целеустремленно готовьтесь к встрече Нового года. Пусть 2021-й будет счастливым, здоровым и богатым для вас и ваших родных!»

Вкусного и полезного всем Нового года! Не пропустите праздничный выпуск ток-шоу «Полезная программа» – в четверг, 31 декабря, в 10:00 на телеканале «Интер».

Также всю неделю в «Полезной программе» – выпуски, посвященные другим продуктам, без которых не обходится новогоднее меню.

Во вторник, 29 декабря, в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск о пряниках.

Не каждый продукт может похвастаться таким количеством упоминаний в пословицах и поговорках! Все мы слышали: «Не кнутом, так пряником», «Ломается, как пряник», или «Сладкий, как медовый пряник». Этому лакомству удалось пройти через века, не утратив популярности. Сейчас вариаций пряников столько, что каждый найдет для себя любимый десерт по вкусу. Как выбрать безопасные для здоровья сладости? Как самим приготовить знаменитые нюрнбергские пряники и построить пряничный домик? Об этом накануне праздников зрители узнают в новом выпуске «Полезной программы». Встречайте Новый год и Рождество с пряничным ароматом, улыбками и теплом в вашем доме! Звездный эксперт программы – народная артистка Украины Оксана Пекун.

В среду, 30 декабря, в 10:00 на «Интере» – выпуск о мандаринах.

Мандарины считаются традиционным атрибутом новогоднего стола. Характерный запах, яркий цвет и

сочный вкус этих цитрусовых помогают создать праздничное настроение. Но мандарины – это не только полезный и вкусный десерт, а и замечательный компонент для любых блюд. Почему на Новый год едят мандарины? Какие сюрпризы могут ждать нас при покупке любимых цитрусовых? Как выбрать сладкие и сочные плоды к праздничному столу? Что можно сделать с мандариновыми корочками? И как удивить гостей мандариновым обедом? Звездный эксперт ток-шоу – певица Наталья Валевская.

А в субботу, 2 января, в 10:00 на «Интере» зрители увидят программу, посвященную ухе.

После обильного праздничного застолья хочется горячего бульона. И мало кто знает, что до XI века ухой называли любой суп – куриный, гороховый, мясной... Значительно позже ее все чаще стали готовить из рыбы и название «уха» окончательно закрепилось за рыбным блюдом. Как его правильно приготовить? Из каких сортов рыбы получается самая вкусная уха? Чем она полезна для здоровья? Какая рыба лучше для ухи – свежая или мороженая? Какие бывают виды рыбной ухи и как их готовить в домашних условиях? Звездный эксперт ток-шоу – радиоведущая Виктория Зубрейчук.