28.12.2020 13:30

Электронные копии документов теперь принимаются в центрах админуслуг - ХГС

Технология шеринга и валидации документов с портала государственных услуг «Дія» запущена в центрах предоставления административных услуг города Харьков.

Шеринг - это возможность делиться электронной копией документов через приложение «Дія», чтобы идентифицировать личность для получения определенных услуг. Шеринг можно использовать на онлайн-ресурсах (мобильном приложении или сайте) и при личном обращении в центры предоставления административных услуг.

Чтобы воспользоваться электронным документом, нужно открыть документ со штрихкодом в приложении «Дія», штрихкод будет передан в систему ЦПАУ, «Дія» спросит разрешение на копии цифровых документов, заявитель подтвердит запрос, «Дія» сформирует цифровую копию документа с электронной подписью и передаст копию информационной системе ЦПАУ. Каждое использование цифрового документа будет отображаться в системе и не может быть использовано повторно.

Отметим, что в центрах предоставления административных услуг можно предоставить цифровые копии ID-карты, паспорта и идентификационного кода. Чтобы воспользоваться новыми услугами в смартфоне, нужно обновить приложение «Дія».

Шеринг в Харькове запустили после внедрения Министерством цифровой трансформации обновленного приложения «Дія 2.0». Технология шеринга и валидации документов с портала государственных услуг была отработана и запущена в ЦПАУ города Харькова при участии КП «Харьковский Дата Центр».