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28.12.2020  13:30   

Электронные копии документов теперь принимаются в центрах админуслуг - ХГС

Технология шеринга и валидации документов с портала государственных услуг «Дія» запущена в центрах предоставления административных услуг города Харьков.

 
Шеринг - это возможность делиться электронной копией документов через приложение «Дія», чтобы идентифицировать личность для получения определенных услуг. Шеринг можно использовать на онлайн-ресурсах (мобильном приложении или сайте) и при личном обращении в центры предоставления административных услуг.
 
Чтобы воспользоваться электронным документом, нужно открыть документ со штрихкодом в приложении «Дія», штрихкод будет передан в систему ЦПАУ, «Дія» спросит разрешение на копии цифровых документов, заявитель подтвердит запрос, «Дія» сформирует цифровую копию документа с электронной подписью и передаст копию информационной системе ЦПАУ. Каждое использование цифрового документа будет отображаться в системе и не может быть использовано повторно.
 
Отметим, что в центрах предоставления административных услуг можно предоставить цифровые копии ID-карты, паспорта и идентификационного кода. Чтобы воспользоваться новыми услугами в смартфоне, нужно обновить приложение «Дія».
 
Шеринг в Харькове запустили после внедрения Министерством цифровой трансформации обновленного приложения «Дія 2.0». Технология шеринга и валидации документов с портала государственных услуг была отработана и запущена в ЦПАУ города Харькова при участии КП «Харьковский Дата Центр».
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  документ, цпау, дія, шеринг
 
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