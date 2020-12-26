Главная Новости Общество Самую большую автоелку в Украине нарядили в Харькове- Обозреватель
26.12.2020  08:33   

Самую большую автоелку в Украине нарядили в Харькове- Обозреватель

Жители Харькова накануне Нового года устроили масштабный флешмоб, выстроив из более тысячи автомобилей гигантскую елку.


Харьков 1654
Фото и видео процесса подготовки выкладывали Харьковские Telegram-каналы. Организаторы акции "Автоелка-2021" заявили, что флешмоб могут занести в Книгу рекордов Украины.
 
Сообщается, что о своем участии в праздничной акции заявили более 1400 человек.
 
В прошлом году харьковская елка из 348 автомобилей побила всеукраинский рекорд.
 
Во время акции на парковке напротив стадиона "Металлист" проводилась съемка с земли и с воздуха. Разрешение на использование квадрокоптеров около стадиона получили. Получено и разрешение горсовета на проведение флешмоба.
 
А за порядком во время построения елки следили полицейские.
 
Чтобы принять участие во флешмобе, необходимо было приехать на автомобиле и, руководствуясь рекомендациями организаторов, запарковать его в определенном месте.
 
Автоелку планировали зажечь в 23:00, однако из-за большого количества желающих принять участие во флешмобе торжественный момент откладывался. "Запустить" автоелку удалось уже после полуночи.
 
Источник:   Обозреватель
 Тэги:  автоелка, киев, харьков, рекорд украины
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.12 Общество Киевляне бросили вызов харьковским автолюбителям - РЕДПОСТ
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 