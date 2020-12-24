24.12.2020 19:38

Какими необычными именами называли украинцы своих детей в 2020 году - РЕДПОСТ

Месяц, Империя, Золушка, Хрусталина, Цветок, Шанель, Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Князь, Принц и Парижан. Это не просто набор случайных слов. Эти странные имена давали украинцы своим дитя 2020-м году.



redpost.com.ua

Как только они не называли своих детей. Зеленский и Золушка - такими необычными именами украинцы называли своих детей в 2020 году. Такие данные Министерства юстиции Украины за период с января по ноябрь.

В статистике среди обычных женских имен лидируют такие как Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория и еще более десятка самых распространенных. Среди обычных мужских имен украинцы чаще всего выбирали такие как Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Даниил, Дмитрий.

Впрочем, вкусы на необычные детские имена в этом году, по данным Минюста, оказались настолько разными, что детей называли и как сказочных героев, и как знаменитых людей.

Среди новорожденных девочек есть теперь малютки по имени Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Цветок, Шанель, Нева. Не "пасли задних" и родители мальчиков. Среди детей есть такие, кто носит имя Зеленский, так назвали ребенка в Закарпатской области, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц, Парижан.

Несмотря на то что особых ограничений в присвоении имени в Украине нет, в Минюсте сообщили, что есть ряд правил, которых следует придерживаться. Так, имя ребенку определяется по соглашению родителей. Имя ребенка, рожденного незамужней женщиной, в случае отсутствия добровольного признания отцовства определяется матерью ребенка. Так же, по данным Минюста, ребенку может быть дано не более двух имен. Спор между родителями об имени ребенка может решаться органом опеки и попечительства, сообщили в ведомстве.