Главная Новости Общество ВИДЕОФАКТ: Цветы, возложенные Геннадию Кернесу, вывозят грузовиками на кладбище - Соцсети
23.12.2020  11:06   

ВИДЕОФАКТ: Цветы, возложенные Геннадию Кернесу, вывозят грузовиками на кладбище - Соцсети

Кадры с автомобилем "ГАЗель", доверху заполненным букетами, опубликовали в харьковских группах в соцсетях.


Соцсети

Отмечается, что все цветы, которые возложили у гроба Геннадия Кернеса отвозят на 2-е кладбище, где ориентировочно в 13:30 мэр Харькова будет похоронен.

Ранее сообщалось, что очередь из харьковчан, которые пришли проститься с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом в фойе ХНАТОБа растянулась до памятника Шевченко и продолжает расти.

Как сообщают очевидцы, колонна людей растянулась уже до станции метро Университет

 

 

Тэги:  церемония прощания, геннадий кернес, хнатоб, цветы
 
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