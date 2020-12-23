23.12.2020 11:06

ВИДЕОФАКТ: Цветы, возложенные Геннадию Кернесу, вывозят грузовиками на кладбище - Соцсети

Кадры с автомобилем "ГАЗель", доверху заполненным букетами, опубликовали в харьковских группах в соцсетях.



Соцсети

Отмечается, что все цветы, которые возложили у гроба Геннадия Кернеса отвозят на 2-е кладбище, где ориентировочно в 13:30 мэр Харькова будет похоронен.

Ранее сообщалось, что очередь из харьковчан, которые пришли проститься с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом в фойе ХНАТОБа растянулась до памятника Шевченко и продолжает расти.

Как сообщают очевидцы, колонна людей растянулась уже до станции метро Университет