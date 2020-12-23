ВИДЕОФАКТ: Цветы, возложенные Геннадию Кернесу, вывозят грузовиками на кладбище - Соцсети

Кадры с автомобилем "ГАЗель", доверху заполненным букетами, опубликовали в харьковских группах в соцсетях.
Отмечается, что все цветы, которые возложили у гроба Геннадия Кернеса отвозят на 2-е кладбище, где ориентировочно в 13:30 мэр Харькова будет похоронен.
Ранее сообщалось, что очередь из харьковчан, которые пришли проститься с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом в фойе ХНАТОБа растянулась до памятника Шевченко и продолжает расти.
Как сообщают очевидцы, колонна людей растянулась уже до станции метро Университет
Время навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках. Не исключено получение прибыли.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах гололедица.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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