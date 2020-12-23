Военнослужащие Харьковского гарнизона отказались от участия от церемонии прощания с Геннадием Кернесом - РЕДПОСТ

Об это сообщили на своей официальной странице в Фейсбук.
Известно, что 22 декабря у ХНАТОБа состоялась репетиция церемонии прощания с Харьковским городским головой, в которой принимали участие курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
О решении отменить торжественный военный эскорт во время прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом стало известно за несколько часов до церемонии. Об этом вечером, 22 декабря, сообщила в Facebook пресс-служба Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба (ХНУВСУ)
Сообщается, что по предварительной информации, на церемонии прощания и похоронах предполагалось пребывания первых лиц государства, поэтому руководствуясь положением Устава, начальник Харьковского гарнизона издал приказ о привлечении к церемонии около пятидесяти военнослужащих.
Но позже, когда стало известно, что указанные лица на погребение городского головы не прибудут, приказ начальника Харьковского гарнизона об участии военнослужащих в церемонии было отменено.
Напомним, согласно положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Украины, а именно раздела 82 "Предание воинских почестей при погребении", почетный эскорт отправляется в случае захоронения лиц, в официальных церемониях которых принимают участие Президент Украины, Председатель Верховной Рады Украины и Премьер министр Украины.
Время навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках. Не исключено получение прибыли.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах гололедица.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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