22.12.2020 15:25

Новая цель аукциона «Интер – детям» – аппарат УЗИ для детского реанимационного отделения Института Амосова

Онлайн-аукцион «Интер – детям», давно ставший постоянно действующей площадкой для добрых дел, объявляет новую цель – покупку сверхкомпактного аппарата УЗИ для детского реанимационного отделения Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова.



// inter.ua

18 декабря в студии телемарафона ко Дню святого Николая ведущие Анастасия Даугуле и Роман Кадемин сообщили, что цель благотворительного онлайн-аукциона «Интер – детям» этого года достигнута – медицинская система MultiFiltrate, которую называют «искусственной почкой», после эфира доставлена в отделение интенсивной терапии острых интоксикаций НДСБ «ОХМАТДЕТ». Аппарат уже работает и помогает врачам спасать детские жизни.

А онлайн-аукцион «Интер – детям», давно ставший постоянно действующей площадкой для добрых дел, объявляет новую цель – покупку сверхкомпактного аппарата УЗИ для детского реанимационного отделения Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова.

Николай Амосов – настоящий чудотворец от медицины. Выдающийся кардиохирург сделал прорыв в лечении многих болезней. Хирурги пользуются его методами до сих пор. А если собрать всех пациентов, которым Амосов спас жизнь, – получится население небольшого города. Но и после смерти Николая Михайловича в Институте сердечно-сосудистой хирургии продолжают творить чудеса – здесь ежегодно проводят до 10 тысяч сверхсложных операций. В том числе – оперируют тысячи детей, среди которых есть даже новорожденные малыши.

«Ежегодно в Украине рождается от 2800 до 5000 детей с врожденными пороками сердца, и примерно 30% из них – это дети с критическими проблемами», – говорит Василий Лазоришинец, директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова.

Одной из самых юных пациенток Института – всего два дня. Кроха весит менее двух килограммов. Ей еще не успели дать имя, но уже поставили диагноз – тотальный аномальный дренаж легочных вен. «У ребенка сосуды, которые должны нести обогащенную кислородом кровь от легких в левое предсердие, впадают совсем в другое предсердие – в правое», – объясняет Василий Лазоришинец. «Ребенок живет только благодаря небольшому дефекту предсердной перегородки, через который кровь возвращается обратно в левое предсердие», – продолжает Александра Мазур, заведующая лабораторией УЗИ Института Амосова.

Врачи подчеркивают, что подобные критические проблемы важно устранить как можно быстрее. Часто счет идет на минуты, и очень важно как можно быстрее поставить диагноз. Решающими для начала лечения являются качество и скорость ультразвукового исследования. Для оперативной диагностики детскому реанимационному отделению Института Амосова необходим сверхкомпактный аппарат УЗИ. Он размером с планшет, весом всего 800 граммов и позволяет врачам быстро провести ультразвуковое исследование в любом месте – будь то палата интенсивной терапии или операционная. Время его загрузки – 30 секунд, обычный же аппарат УЗИ загружается 5 минут. «Сверхкомпактный аппарат УЗИ – это очень мобильная версия, которую можно обустраивать у постели больного, – говорит Александра Мазур. – Особенно это важно для детей с критическими проблемами, когда нужно потратить минимум времени для постановки правильного диагноза».

Благодаря сверхкомпактному аппарату УЗИ врачи могут рассмотреть детское сердце и исследовать, как работают другие органы. А еще это оборудование – настоящий клад для анестезиологов. На планшете можно легко увидеть тончайшие сосуды, в которые предстоит делать инъекцию. В настоящий момент в детском реанимационном отделении Института Амосова нет такого оборудования. Имеющийся в медучреждении стационарный УЗИ-аппарат – громоздкий и совершенно не мобильный. «Этот аппарат достаточно больших размеров, и он уже устарел – просто истощился, потому что работает у нас уже больше 8 лет», – признается Александра Мазур. К тому же нести ребенка в УЗИ-кабинет сложно: нужно отключать его от другого оборудования, а это не всегда возможно, а зачастую опасно для жизни.

Сверхкомпактный аппарат УЗИ для детского реанимационного отделения Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова – новая цель благотворительного онлайн-аукциона «Интер – детям». Стоимость этой системы ультразвуковой диагностики – 1 млн гривен. Мы надеемся, что общими усилиями соберем необходимую сумму. И в детском реанимационном отделении смогут проводить исследования с помощью этого инновационного медицинского оборудования и спасать малышей, жизнь которых напрямую зависит от грамотных и быстрых действий врачей.

Уже сейчас любой человек может зайти на сайт благотворительного аукциона deti.inter.ua и стать волшебником для маленьких пациентов реанимационного отделения Института Амосова. Для этого можно выкупить один из имеющихся звездных лотов, перечислить любую посильную сумму на счет фонда «Интер – детям» или принять участие в благотворительной инициативе «Одна гривна от каждого из нас – это много. Вместе мы действительно можем спасать детские жизни». Делать добро легко! Присоединяйтесь!

Сюжет марафона о новой цели аукциона «Интер – детям»: