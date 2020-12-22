В Харькове пройдет автопробег памяти Геннадия Кернеса - РЕДПОСТ

Сообщение об этом разместили в харьковских соцсетях.
В частности, организаторы автопробега на своем телеграм-канале "Автопробег памяти Кернеса 24.01.21" объяснили почему выбрали именно 25 января.
Сообщается, что этот день выпадает на 40 дней после смерти Геннадия Кернеса и на выходной день. Организаторы отмечают, что не хотели бы создавать транспортный коллапс своим автопробегом в городе.
Также они сообщают, что на автопробег будет приглашена комиссия Книги рекордов Украины. И по количеству участников планируется побить все предыдущие рекорды.
Как утверждается, маршрут будет согласован с управлением Национальной полиции Харьковской области.
Сегодня может возникнуть желание воздвигнуть между собой и окружающим миром невидимую перегородку. В меру это даже полезно, однако не стоит перегибать палку.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах гололедица.
После самой длинной ночи года в Украине празднуется День энергетика.
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