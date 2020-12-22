Главная Новости Общество В Харькове пройдет автопробег памяти Геннадия Кернеса - РЕДПОСТ
22.12.2020  14:50   

В Харькове пройдет автопробег памяти Геннадия Кернеса - РЕДПОСТ

Сообщение об этом разместили в харьковских соцсетях.


В Харькове пройдет автопробег памяти Геннадия Кернеса - РЕДПОСТ

В частности, организаторы автопробега на своем телеграм-канале "Автопробег памяти Кернеса 24.01.21" объяснили почему выбрали именно 25 января. 

Сообщается, что этот день выпадает на 40 дней после смерти Геннадия Кернеса и на выходной день. Организаторы отмечают, что не хотели бы создавать транспортный коллапс своим автопробегом в городе.

Также они сообщают, что на автопробег будет приглашена комиссия Книги рекордов Украины. И по количеству участников планируется побить все предыдущие рекорды.

Как утверждается, маршрут будет согласован с управлением Национальной полиции Харьковской области.

Тэги:  автопробег, памяти кернеса, рекорд украины
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.05 Общество В центре Харькова пройдет выставка ретро-автомобилей и автопробег 24.08 Общество В Харькове стартовал автопробег ко Дню Независимости 16.07 Общество Участники автопробега привезли венки к управлению патрульной полиции (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 