22.12.2020 14:50

В Харькове пройдет автопробег памяти Геннадия Кернеса - РЕДПОСТ

Сообщение об этом разместили в харьковских соцсетях.



В Харькове пройдет автопробег памяти Геннадия Кернеса - РЕДПОСТ



В частности, организаторы автопробега на своем телеграм-канале "Автопробег памяти Кернеса 24.01.21" объяснили почему выбрали именно 25 января.

Сообщается, что этот день выпадает на 40 дней после смерти Геннадия Кернеса и на выходной день. Организаторы отмечают, что не хотели бы создавать транспортный коллапс своим автопробегом в городе.

Также они сообщают, что на автопробег будет приглашена комиссия Книги рекордов Украины. И по количеству участников планируется побить все предыдущие рекорды.

Как утверждается, маршрут будет согласован с управлением Национальной полиции Харьковской области.