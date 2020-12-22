22.12.2020 11:20

Спасатели рассказали как безопасно провести новогодние праздники - ГСЧС

Приближаются новогодние и рождественские праздники, которые традиционно сопровождаются радостным ожиданием сказки и чудеса. Однако, если не уделять достаточного внимания мерам безопасности, сказка в момент может превратиться в трагедию.



Фото из открытых источников

Как сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в местах массового пребывания людей, в учебных заведениях и т.п. спасатели уже проводят ряд организационных и практических мероприятий с целью предотвращения возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций в праздничные дни. Однако больше всего возгораний в этот период происходит в жилом секторе.

Поэтому личный состав Службы спасения «101» подчеркивает необходимость выполнять основные правила пожарной безопасности:

- В частности, устанавливая елку, позаботьтесь о том, чтобы она не перекрывала пути для эвакуации людей, а также имела прочную устойчивую основу.

- Нельзя украшать елку свечами с открытым огнем, легковоспламеняющимися материалами и изделиями (например, ватой, пенопластом), поврежденными электрическими гирляндами.

- Учтите, что мощность лампочки гирлянды не должна превышать 25 Вт. Бенгальские огни зажигайте как можно дальше от елки.

- Ни в коем случае не оставляйте малолетних детей дома одних, поскольку детские шалости с огнем, гирляндами и т.д. могут привести к пожару.

- Если же произошло возгорание, в первую очередь надо обесточить помещение и вызвать службу спасения «101».

Спасатели призывают покупать пиротехнические средства только в специально предназначенных магазинах, при наличии сертификатов на товар и соответствующей маркировки на нем.

Также не стоит забывать основные правила безопасного использования пиротехнических изделий:

- запрещено применять влажную пиротехнику, с явными механическими повреждениями, с просроченным сроком годности.

- перед запуском салюта необходимо его хорошо закрепить.

- применять пиротехнические изделия нужно подальше от мест с массовым пребыванием людей, линий электропередач, лесных массивов и т.п., нельзя запускать их с балконов и крыш.

Уважаемые граждане!

Помните, что только при соблюдении этих правил Вы сможете подарить безопасный праздник себе и своей семье.