21.12.2020 13:55

Полезная программа: тонкости мясной нарезки

Во вторник, 22 декабря, в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу, посвященный мясной нарезке. Балык, буженина, ветчина и хамон... Как выбрать вкусные мясные деликатесы, чтобы получить максимальную пользу? Что делать, чтобы нарезка не обветривалась? Как красиво нарезать мясо? Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу расскажут о тонкостях выбора мясной нарезки и ее пользе для здоровья.



// inter.ua

Байонская и вестфальская ветчина, итальянское прошутто, испанский хамон – эти деликатесы достойно украсят любой праздничный стол. Но сколько в мире существует мясо, столько у человечества возникают вопросы: как есть, с чем есть и сколько есть. Что полезнее – балык, ветчина или хамон? Как выбрать качественный продукт? С чем лучше всего подавать эти деликатесы?

«Мясную нарезку нужно ставить на стол не ранее чем за час до прихода гостей, чтобы она не обветрилась, – рассказывает Александр Лукьяненко. – Мясо должно быть комнатной температуры, очищенное от шкурки и нарезанное тоненькими кусочками. Хамон и некоторые виды итальянской ветчины лучше подавать на отдельном блюде, чтобы они сохранили свой аромат. Хорошим дополнением к мясным деликатесам станут свежие овощи, оливки и соленые огурцы, а также хрен, горчица и острые соусы. И не забудьте о хлебе или соленых крекерах. Они идеально подходят к мясной нарезке».

Как оформить мясное ассорти для праздничного стола? Cколько такого мяса можно съесть и стоит ли давать его детям? Что помогает нам получить и пользу, и наслаждение от мясных деликатесов? И каков их срок хранения? Своими советами и рецептами поделятся эксперты ток-шоу: врач-гастроэнтеролог Татьяна Кулиш, эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Алик Мкртчян, картадор Николай Гаркавченко и хореограф Амадор Лопес.

«Я родом из Венесуэлы, где всегда на праздник принято накрывать на стол большую ладью с мясной нарезкой, – делится Амадор Лопес. – Вообще венесуэльцы любят мясные деликатесы и на завтрак, и на обед, и на ужин. А в преддверии Нового года у нас обязательно варится в вине кусок ветчины весом в 5 кг, который потом тоненько нарезается и подается в горячем или холодном виде с кисло-сладким соусом. То, что это вкусно, – это понятно. Но, оказывается, это еще и полезно. Ведь ветчина, как и другие виды красного мяса, – источник протеинов».

Выпуск ток-шоу, посвященный мясной нарезке, смотрите завтра, 22 декабря, в 10:00 на телеканале «Интер».

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие выпуски «Полезной программы».

В среду, 23 декабря, в 10:00 на «Интере» – выпуск о крабовых палочках.

Первые упоминания о сурими появились в 1100 году в Японии. Люди заметили, что если приготовить фарш из свежей океанической белой рыбы, тщательно промыть его и отжать, то из полученной массы можно приготовить вкусные изделия любой формы. Так появились камабоко, а позже – в 70-х годах прошлого века – японские повара изобрели знакомые нам крабовые палочки. Сегодня ни один праздник не обходится без салата из крабовых палочек. Как их правильно выбирать, сколько есть и с чем лучше сочетать? Из чего состоят крабовые палочки и что в них полезного? Сколько сурими, согласно норме, должно быть в их составе? Какие крабовые палочки лучше – замороженные или охлажденные? Звездный эксперт ток-шоу – шоумен Дмитрий Коляденко.

В четверг, 24 декабря, в 10:00 на «Интере» – программа о том, на что обращать внимание при выборе майонеза.

Майонез входит в число наиболее популярных соусов во многих странах – наряду с кетчупом и горчицей. Как выбрать лучший майонез и можно ли проверить его качество в домашних условиях? Для чего в майонез добавляют каротин, крахмал и консерванты? Какие еще новые ингредиенты этого соуса открыли для себя производители? Какого цвета должен быть качественный майонез и от чего этот цвет зависит? И как приготовить безопасный, вкусный и полезный майонез дома, рассказали эксперты «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – ведущий и шоумен Вячеслав Соломка.

В пятницу, 25 декабря, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет выпуск «Полезной программы» о шпротах.

Первыми есть мелкую рыбешку начали шведы, название у шпротов – немецкое, а их родиной считают Латвию. Во времена СССР они были дефицитом, а сейчас их можно встретить практически в любом магазине. Что такое шпроты – название рыбы или способ приготовления? Какие полезные витамины и микроэлементы содержат шпроты? На что следует обратить внимание, чтобы выбрать качественный и свежий продукт? Какие опасные вещества могут попасть в шпроты? На эти и многие другие вопросы ответили эксперты ток-шоу, среди которых – актер Виталий Борисюк и телеведущая Светлана Вольнова.

А в субботу, 26 декабря, в 10:00 на «Интере» зрители увидят программу, посвященную икре.

До Нового года остается всего несколько дней. Если вы ещё не успели купить красную или черную икру, то не торопитесь и для начала посмотрите на канале «Интер» выпуск ток-шоу «Полезная программа». В нем ведущие и эксперты рассказывают, как выбрать настоящую качественную икру. Чем красная икра отличается от черной, кроме цвета и размера? С чем лучше употреблять икру, чтобы было максимально полезно? И как ее красиво подать на праздничный стол? Звездная гостья ток-шоу – певица Мила Нитич.