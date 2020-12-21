21.12.2020 13:30

Предприниматели могут получить единовременное пособие онлайн - ХГС

С 14 по 31 декабря физические лица-предприниматели и официальные наемные работники юридических лиц или ФЛП могут получить единовременную материальную помощь на едином портале государственных услуг «Дія» или в соответствующем мобильном приложении.



Предприниматели могут получить единовременное пособие онлайн - ХГС



Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины, заполнение заявления займет не более пяти минут. Деньги в размере 8 тыс. грн будут зачислены на личный гривневый счет до 31 декабря 2020 года. Для того, чтобы получить средства, нужно указать IBAN своего личного гривневого счета.

Помощь могут получить официальные наемные работники юридических лиц или ФЛП при следующих условиях:

- основной код КВЭД относится к тем, по которым приняты карантинные мероприятия;

- организация насчитала ЕСВ за третий квартал 2020 года;

- средняя заработная плата наемного работника не превышала 30 тыс. грн в месяц за третий квартал;

- наемный работник не работает по совместительству в организации.

Для ФЛП также есть несколько условий получения материальной помощи. Среди них:

- на 31 октября 2020 года основной код КВЭД относится к списку тех, в отношении которых приняты карантинные мероприятия;

- осуществляет деятельность более 3 месяцев;

- оплатил ЕСВ не менее, чем за три месяца в 2020 году;

- если человек не является ФЛП и наемным работником одновременно.

С видеоинструкцией о том, как получить финансовую помощь через мобильное приложение, можно ознакомиться здесь