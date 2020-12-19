Главная Новости Общество Новые карантинные ограничения вступают в силу с 19 декабря - РБК
19.12.2020  11:29   

Новые карантинные ограничения вступают в силу с 19 декабря - РБК

Сегодня в Украине вступают в силу дополнительные ограничения карантина из-за коронавируса.


Фото из открытых источников
В частности, новые запреты касаются проведения массовых мероприятий, сферы развлечений и работы заведений общепита. 
 
Карантинные меры усиливаются с 19 декабря
 
Кабмин утвердил перечень новых ограничений для борьбы с распространением коронавируса. Они вводятся по всей территории страны с 19 декабря в дополнение к существующим карантинным запретам "оранжевой" зоны.
 
Срок действия ограничений охватывает период празднования Нового года и Рождества. Таким образом, согласно решению правительства, на это время запрещается проведение праздничных мероприятий и банкетов в заведениях общепита, существенно ограничиваются массовые и религиозные мероприятия.
 
Исключением является новогодняя ночь - с 31 декабря на 1 января рестораны и кафе смогут работать до 01:00.
 
Дополнительные ограничения
 
  • запрещаются массовые мероприятия в образовательных учреждениях (концерты, спектакли, праздничные выступления) в присутствии посетителей и с участием детей из более чем одной группы/класса;
  • под запретом публичные события, банкеты, мастер-классы, праздничные мероприятия в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания;
  • ограничивается прием посетителей в музеях и других заведениях культуры - не более 1 человека на 10 кв.м;
  • запрещена работа заведений общепита с 23:00 до 07:00 (исключение - заказы на вынос, доставка). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00;
  • ограничивается проведение религиозных мероприятий: в помещениях - не более 1 человека на 5 кв. м; на открытом воздухе обязательно соблюдение дистанции 1,5 м между присутствующими.
Наряду с новыми запретами с 19 декабря будут действовать и ограничения "оранжевой" зоны, в частности, нахождение в общественных местах и транспорте без маски, отсутствие документов.
 
Также запрещается работа развлекательных заведений (дискотек, ночных клубов, заведений общепита с организацией досуга), размещение за одним столиком в кафе, ресторанах более 4 совершеннолетних, несоблюдение расстояния 2 метров между столами.
 
К текущим ограничениям "оранжевой" зоны относится запрет на проведение плановых госпитализаций, посещение учреждений соцзащиты, в которых проживают лица преклонного возраста, инвалиды, ветераны военных действий.
 
Что разрешено после усиления карантина 19 декабря
 
  • работа общественного транспорта - перевозка пассажиров по количеству мест для сидения (за исключением метрополитена);
  • проведение массовых мероприятий с количеством участников до 20 человек при условии соблюдения дистанции 1,5 м;
  • работа кинотеатров с заполненностью не более 50% зала;
  • работа рынков, ТРЦ, магазинов при условии соблюдения противоэпидемических норм безопасности;
  • деятельность гостиниц, реабилитационных центров, санаторно-курортных учреждений;
  • посещение образовательных заведений группами до 20 человек (кроме детсадов, школ и других учреждений среднего, внешкольного, специализированного образования);
  • работа спортзалов и фитнес-центров при условии соблюдения количества посетителей - не более 1 человека на 20 кв.м.
 
Новые карантинные ограничения: что изменится с 19 декабря
 
Стоит отметить, что во время заседания 9 декабря правительство также приняло решение о продлении общего срока карантина до конца февраля 2021 года. При этом следующее ужесточение карантина ожидает украинцев уже с 8 января 2021.
 
Кабинет министров объявил об усилении карантина с 00:00 8 января до 00:00 25 января. На этот срок в стране будет запрещена полноценная работа кафе и ресторанов, торговых центров, непродовольственных рынков, деятельность кинотеатров и развлекательных заведений, спортзалов и фитнес-центров.
 
Во время жесткого карантина 8-24 января продолжит работать общественный транспорт, продуктовые магазины,салоны красоты (по записи), почта, банки, АЗС.
Источник:   РБК
 Тэги:  карантин, коронавирус, карантинные ограничения
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.12 Медицина В Харькове - 354 новых случая заболевания коронавирусом 18.12 Медицина От коронавируса умерли 16 человек за сутки: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 18 декабря – ХОЛЦ 18.12 Власть Коронавирус: карантин на Харьковщине продлили до весны 2021 года – ХОГА
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 