Без концерта и домика деда мороза откроют Главную елку Харькова - Суспільне

Без праздников и торжеств состоится открытие елки на площади Свободы в Харькове.
Иллюминацию включат в 17:00 19 декабря, сообщил Суспильному пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
День очень хорош для продвижения своих идей, переговоров, поиска компромиссов. Но особую радость сегодня обещает доставить вам общение с любимым человеком.
Перед новым витком похолодания погода на выходных будет теплой и малоснежной.
Сегодня православные христиане отмечают День святого Николая Чудотворца – покровителя моряков, купцов и детей.
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