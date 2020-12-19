19.12.2020 09:03

Без концерта и домика деда мороза откроют Главную елку Харькова - Суспільне

Без праздников и торжеств состоится открытие елки на площади Свободы в Харькове.



Без концерта и домика деда мороза откроют Главную елку Харькова - Суспільне



Иллюминацию включат в 17:00 19 декабря, сообщил Суспильному пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"Никаких открытий, ничего не будет. Не будем торжественно зажигать елку, не будет концертов и прочего - ничего не будет. Будет в таком полупраздничном режиме", - пояснил Сидоренко.

На площади Свободы в этом году тоже не будет дома Деда Мороза. Как пояснили в горсовете, из-за карантинных ограничений.