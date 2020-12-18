18.12.2020 19:14

Фонд «Интер – детям» купил жизненно важное оборудование для «ОХМАТДЕТа» и объявил новую цель благотворительного аукциона

Достигнута очередная цель благотворительного онлайн-аукциона «Интер – детям»! Благодаря общим усилиям неравнодушных телезрителей, звезд и сотрудников телеканала была собрана необходимая сумма на покупку медицинской системы MultiFiltrate, которую также называют «искусственной почкой», для отделения интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций НДСБ «ОХМАТДЕТ».



// inter.ua

В канун Дня святого Николая в студии праздничного телемарафона «Чудо начинается» ведущие Анастасия Даугуле и Роман Кадемин передали жизненно важное оборудование заведующему отделением Александру Урину.

«Этот аппарат – спасение для пациентов с острой почечной недостаточностью, – рассказывает Александр Урин. – Причем он позволяет проводить гемодиализ совсем малышам. Ребенку 2 месяца, и мы смогли провести ему такую процедуру только благодаря этому аппарату. Причиной поражения почек у многих детей являются кишечная инфекция, пневмония, токсические воздействия лекарств и многое-многое другое – увы, никто не застрахован от подобной проблемы. К нам приезжают самые тяжелые дети со всей Украины с полиорганной недостаточностью, когда поражаются несколько органов и систем. А этот аппарат создан для того, чтобы оказывать помощь именно таким пациентам».

По словам Александра Урина, до этого в отделении был всего один аппарат «искусственная почка» такого образца. А ведь ежегодно здесь проходят лечение более тысячи детей. И предсказать количество маленьких пациентов с тяжелыми заболеваниями невозможно. Как и невозможно предугадать, когда срочно понадобится еще одна «искусственная почка» для острого диализа. «Если есть несколько детей в отделении, требующих проведения этих процедур, мы сталкиваемся с очень сложным выбором, – признается заведующий. – Нужно решить, кому это нужно больше. Или уменьшать время процедур, чтобы подключить других детей, которые в более тяжелом состоянии и требуют немедленной поддержки. А если аппарат, как любой механизм, поломается – для нас это вообще катастрофа».

Вторая «искусственная почка» была действительно жизненно необходима отделению интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций НДСБ «ОХМАТДЕТ». Поэтому год назад фонд «Интер – детям» объявил сбор средств на приобретение этого аппарата. И сегодня цель достигнута! Это стало возможным благодаря отзывчивости звезд и телезрителей. Более 300 известных артистов, спортсменов, телеведущих и участников телепроектов канала предоставили свои лоты на благотворительный онлайн-аукцион. Многие являются его постоянными участниками. Были лоты и от всемирно известных знаменитостей. Около 4,5 тысяч телезрителей присоединились к аукциону – это люди, которые активно выкупали лоты на сайте deti.inter.ua, делали благотворительные пожертвования. В который раз мы доказали, что все вместе действительно можем помогать врачам спасать детские жизни.

«Мы показываем зрителям, чем окончился предыдущий год, соответственно, – цель достигнута, все видят, что это оборудование куплено, оно передано в детскую больницу, оно работает, – это самое главное, – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. – Момент доверия очень важен. Визуализация, когда человек может увидеть, где его 50 или 500 гривен, или лот, или какое-то определенное участие. Это становится традицией, когда люди в чем-то не сомневаются. В принципе, уже тысячи и тысячи людей не сомневаются в том, что это нужно делать. Что такое вот доброе дело, которое мы делаем все вместе, – оно имеет смысл».

Инициатива телеканала «Интер» по сбору средств для покупки жизненно важного оборудования для детских больниц стартовала в декабре 2014 года – как единоразовая благотворительная акция ко Дню святого Николая. Но спустя год аукцион стал уже постоянно действующей площадкой для добрых дел, ведь потребности больниц, к сожалению, не заканчиваются. За это время для различных медицинских учреждений было куплено 8 дорогостоящих аппаратов, благодаря которым была оказана помощь более 4,5 тысячам детей.

И благотворительный онлайн-аукцион «Интер – детям» продолжается! После вручения оборудования для «ОХМАТДЕТа» в студии марафона «Чудо начинается» была объявлена новая цель – сбор средств на приобретение сверхкомпактного аппарата УЗИ для детского реанимационного отделения Института Амосова. Там проходят лечение в среднем 500 пациентов в год. В основном это новорожденные и малыши до года. Часто счет идет на минуты и аппарат срочно нужен в палате интенсивной терапии или в операционной. Нести ребенка в УЗИ-кабинет сложно, нужно отключать его от другого оборудования, а это не всегда возможно, а зачастую даже опасно для жизни. Сверхкомпактный аппарат УЗИ размером с планшет и весом всего 800 граммов позволит доктору быстро провести диагностику в любом месте. Время загрузки аппарата – 30 секунд, в то время как обычный аппарат УЗИ загружается 5 минут. Стоимость этой системы ультразвуковой диагностики для реанимации и интенсивной терапии – 1 млн гривен.

Уже сейчас любой человек может зайти на сайт благотворительного аукциона deti.inter.ua и стать волшебником для маленьких пациентов детского реанимационного отделения Института Амосова. Для этого можно выкупить один из имеющихся лотов, перечислить любую посильную сумму на счет фонда «Интер – детям» или принять участие в благотворительной инициативе «Одна гривна от каждого из нас – это много. Вместе мы можем спасать детские жизни». Делать добро легко! Присоединяйтесь!