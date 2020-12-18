18.12.2020 18:11

Стрельба в колонии: сотрудники харьковской тюрьмы совершенствовали навыки - Минюст

В Покровской колонии проведены учебные стрельбы из пистолета Макарова, автомата Калашникова и снайперской винтовки СВД.



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Как сообщает Служба исполнения наказаний, в мероприятии приняли участие рядовой и руководящий состав, представитель Северо-Восточного межрегионального управления, майор внутреннего службы Андрей Силантьев.

Стрельбы из ПМ проводилось в стрелецком тире колонии, а из АК-74 и СВД - на Борщевском полигоне ВС Украины.

Сотрудники получили возможность усовершенствовать навыки владения табельного огнестрельного оружия.

Лучшие оценки по выполнению учебного упражнения получили

Из пистолета Макарова

Младший инспектор отдела охраны сержант внутренней службы Юлия Вустнова (27 очков) и

помощник начальника дежурной стражи прапорщик внутренней службы Сергей Жмурко (28 очков),

Из АК-74

молодший инспектор-кинолог отдела охраны прапорщик внутренней службы Роман Бовкун (26 очков) и

младший инспектор отдела охраны прапорщик внутренней службы Сергей Короткий (28 очков).

Первый заместитель установщика Виктор Гадячский Обозначив, проведения учебных стрельб повышает уровень уверенности работников для обращении собр и качества несения службы.