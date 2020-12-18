18.12.2020 14:09

ВИДЕО: Почтовую марку с дополненной реальностью презентовала Укрпочта

Сегодня состоялась презентация первой национальной почтовой марки с дополненной реальностью с изображением казаков.



Укрпочта

18 декабря, накануне Дня святого Николая, Укрпочта в партнерстве с компанией Art Nation представила в Музее почты уникальные почтовые марки "Казаки" - первые украинские марки с дополненной реальностью.

На знаках почтовой оплаты изображены хорошо знакомые всем украинцам герои мультсериала "Казаки" - Глаз, Играй и Тур.

Почтовые марки "Казаки" изготовлены на самоклеющейся бумаге.

Тираж марок составляет 100 тыс. экземпляров. Номинальная стоимость каждой - V (эквивалент 9 грн).

К почтовой марке выпустили конверт "Первый день" и изготовили штемпель спецпогашения.