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18.12.2020  14:09   

ВИДЕО: Почтовую марку с дополненной реальностью презентовала Укрпочта

Сегодня состоялась презентация первой национальной почтовой марки с дополненной реальностью с изображением казаков.


Укрпочта
18 декабря, накануне Дня святого Николая, Укрпочта в партнерстве с компанией Art Nation представила в Музее почты уникальные почтовые марки "Казаки" - первые украинские марки с дополненной реальностью.
 
На знаках почтовой оплаты изображены хорошо знакомые всем украинцам герои мультсериала "Казаки" - Глаз, Играй и Тур.
 
Почтовые марки "Казаки" изготовлены на самоклеющейся бумаге.
 
Тираж марок составляет 100 тыс. экземпляров. Номинальная стоимость каждой - V (эквивалент 9 грн).
 
К почтовой марке выпустили конверт "Первый день" и изготовили штемпель спецпогашения.

Тэги:  укрпочта, марка, дополненная реальность
 
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