Сила Фейсбука: спасатели нашли мужчин, бросившихся спасать тонущего рыбака – ГСЧС

Руководство ГСЧС в Харьковской области разыскало двух мужчин, бросившися на помощь тонущему до приезда спасателей.
Напомним, 10 декабря РЕДПОСТ писал о спасении рыбака, который провалился под лед на Петренковском водохранилище.
Еще до прибытия бойцов ГСЧС двое мужчин бросились спасать тонущего рыбака, пытаясь вытащить его из ледяной воды.
16 декабря на официальной странице ГСЧС вв Феейсбуке появилось сообщение с просьбой откликнуться свидетелей этого происшествия и тех двух мужчин, которые первыми бросились на помощь рыбаку.
В считанные часы герои нашлись.
«Благодаря вашей помощи и поддержке мы очень быстро разыскали героев-спасателей и впоследствии решим вопрос, как наградить ребят», – заверили спасатели.
День идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды!
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.
17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы.
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