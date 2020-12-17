17.12.2020 12:16

Сила Фейсбука: спасатели нашли мужчин, бросившихся спасать тонущего рыбака – ГСЧС

Руководство ГСЧС в Харьковской области разыскало двух мужчин, бросившися на помощь тонущему до приезда спасателей.



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Напомним, 10 декабря РЕДПОСТ писал о спасении рыбака, который провалился под лед на Петренковском водохранилище.

Еще до прибытия бойцов ГСЧС двое мужчин бросились спасать тонущего рыбака, пытаясь вытащить его из ледяной воды.

16 декабря на официальной странице ГСЧС вв Феейсбуке появилось сообщение с просьбой откликнуться свидетелей этого происшествия и тех двух мужчин, которые первыми бросились на помощь рыбаку.

В считанные часы герои нашлись.

«Благодаря вашей помощи и поддержке мы очень быстро разыскали героев-спасателей и впоследствии решим вопрос, как наградить ребят», – заверили спасатели.