В этом году в Харькове продадут меньше елок – Суспільне

К праздникам на Харьковщине приготовили для продажи около 14 тысяч елок - на треть меньше, чем в прошлом году.
Это связано с тем, что плановых рубок стало меньше, объяснил Суспільному начальник отдела областного управления лесного хозяйства Сергей Муковоз.
Так, сосны в Змиевском лесхозе рубят с прошлой недели. Здоровые деревья не трогают, уверяет мастер леса Андрей Кудин. На продажу идут слабые.
«Проходим с вальщиком леса в каждом ряду. Из этого ряда выбираем деревья, отстающие в росте, которые затеняют лучшие деревья. Можем с этих деревьев отрезать верхушки и реализовывать как новогодние елки», - говорит Кудин.
По его словам, ежедневно спиливают около 300 елок. Сначала отвозят в лесхоз. На площадке сбывают деревья оптовикам и торгуют в розницу.
В лесхозе планируют продать около полутора тысяч деревьев, рассказал директор Алексей Миргород. Говорит, в розницу все елки, от меньшего к трехметровой, продают по одной цене - 156 гривен. На каждую вешают ленту со штрих-кодом, чтобы покупатель убедился в законности вырубки.
День идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды!
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.
17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы.
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