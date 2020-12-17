17.12.2020 11:22

В этом году в Харькове продадут меньше елок – Суспільне

К праздникам на Харьковщине приготовили для продажи около 14 тысяч елок - на треть меньше, чем в прошлом году.



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Это связано с тем, что плановых рубок стало меньше, объяснил Суспільному начальник отдела областного управления лесного хозяйства Сергей Муковоз.



Так, сосны в Змиевском лесхозе рубят с прошлой недели. Здоровые деревья не трогают, уверяет мастер леса Андрей Кудин. На продажу идут слабые.



«Проходим с вальщиком леса в каждом ряду. Из этого ряда выбираем деревья, отстающие в росте, которые затеняют лучшие деревья. Можем с этих деревьев отрезать верхушки и реализовывать как новогодние елки», - говорит Кудин.



По его словам, ежедневно спиливают около 300 елок. Сначала отвозят в лесхоз. На площадке сбывают деревья оптовикам и торгуют в розницу.



В лесхозе планируют продать около полутора тысяч деревьев, рассказал директор Алексей Миргород. Говорит, в розницу все елки, от меньшего к трехметровой, продают по одной цене - 156 гривен. На каждую вешают ленту со штрих-кодом, чтобы покупатель убедился в законности вырубки.