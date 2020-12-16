16.12.2020 19:08

«Чудо начинается» на «Интере»

В пятницу, 18 декабря, с 07:00 в эфире «Интера» – традиционный телемарафон «Чудо начинается», посвященный Дню святого Николая. Ведущие Анастасия Даугуле, Роман Кадемин и команда проекта подготовили множество сюрпризов, замечательных историй и ярких встреч, чтобы каждый телезритель почувствовал атмосферу волшебства, зимней сказки и настоящего чуда.



// inter.ua

Святой Николай, который при жизни помогал бедным и совершал добрые поступки, и сейчас продолжает творить чудеса – своим примером он учит каждого из нас делать добро, не оставаться равнодушным к чужой беде и оказывать помощь тем, кто в этом нуждается.

Накануне светлого праздника герои сюжетов марафона, известные артисты, спортсмены и телеведущие будут осуществлять мечты детей, взрослых и даже животных. Так, народная артистка Украины Ирина Билык поменяет профессию и появится в совершенно неожиданном образе. Певица Мила Нитич вместе с участницей детского талант-шоу «Круче всех» на день превратятся в кондитеров и создадут сладкий шедевр. А телеведущие Роман Кадемин и Анастасия Даугуле совершат чудо для братьев наших меньших.

В марафоне прозвучат удивительные истории, которые еще раз напомнят, что на чудо способен каждый человек. Например, о 12-летнем смелом мальчике, который летом вместе со взрослыми спасал родной поселок от лесного пожара. О врачах, которые в этом году оказались на передовой борьбы с коронавирусом и которые каждый день, рискуя собственной жизнью, спасают людей. Или о бабушках из села в зоне отчуждения, которые, несмотря ни на что, умеют радоваться жизни. Также журналисты «Интера» навестят героев прошлого марафона – семью матери-одиночки с двумя детьми, которые после пожара в их доме фактически остались на улице. Вернуться к нормальной жизни «погорельцам» помогли добрые люди – кто чем мог. Телезрители узнают, как сейчас живет эта семья. Конечно же, всех героев телемарафона накануне Дня святого Николая ждут неожиданные сюрпризы и подарки.

Также много сюжетов марафона будет посвящено благотворительному онлайн-аукциону «Интер – детям». Инициатива по сбору средств на жизненно важное оборудование для детских больниц, которая стартовала в декабре 2014 года как единоразовая благотворительная акция ко Дню святого Николая, уже давно стала постоянно действующей площадкой для добрых дел. И как только достигается поставленная цель, тут же объявляется новая. Ровно год назад в эфире «Интера» была озвучена новая цель – медицинская система MultiFiltrate, которую также называют «искусственной почкой», для Центра детской токсикологии, интенсивной и эфферентной терапии «ОХМАТДЕТа». Ежегодно в этом отделении лечение проходят более тысячи детей со всей Украины. Удалось ли за год собрать необходимую сумму на покупку этого оборудования? Узнаем в марафоне «Чудо начинается».

Каждый из нас может стать волшебником – просто верьте в чудо и творите добро. Смотрите праздничный марафон «Чудо начинается» – в пятницу, 18 декабря, с 07:00 на «Интере».