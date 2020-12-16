16.12.2020 16:49

Сервисом «еМалятко» воспользовалось более трех тысяч семей - ХГС

Через центры предоставления административных услуг города Харькова комплексным сервисом для родителей новорожденных «еМалятко» воспользовалось 3185 семей.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 16 декабря 2020 года, сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка.

В департаменте напомнили, что комплексная услуга «еМалятко» заработала онлайн в октябре. Электронное заявление можно заполнить на портале электронных услуг «Дія».

«еМалятко» помогает родителям получить 9 государственных услуг от различных органов власти:

базовые (обязательные) услуги:

- государственная регистрация рождения;

- происхождения ребенка (если родители не состоят в браке);

услуги на выбор:

- назначение помощи при рождении;

- регистрация в государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов. Налоговый номер ребенка будет внесен в свидетельство о рождении;

- назначение помощи многодетным семьям;

- регистрация места проживания ребенка. Родители должны зарегистрировать место проживания ребенка в течение трех месяцев со дня его рождения. Ребенок в возрасте до 14 лет может быть зарегистрирован только по месту жительства родителей (или одного из них);

- присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре. Номер будет внесен в свидетельство о рождении;

- определение принадлежности ребенка к гражданству Украины. Ребенок будет иметь украинское гражданство лишь в том случае, если его родители являются гражданами Украины и информация о них (или об одном из них) внесена в Единый государственный демографический реестр;

- внесение сведений о ребенке в Реестр пациентов, который ведется в центральной базе данных электронной системы здравоохранения.

Для получения услуг родителям необходимо подать соответствующее заявление по месту рождения ребенка или месту жительства не позднее одного месяца со дня рождения ребенка. Ориентировочное время заполнения заявления с администратором «еМалятко» - 15-20 мин.

«Нам очень важно, чтобы родители вовремя и качественно получали комплексную услугу «еМалятко», особенно в условиях карантина, поэтому, благодаря постоянному мониторингу предварительной записи на прием, в электронной очереди всегда есть свободные места для ее оформления», - отметили в департаменте.

Напомним, услуга «еМалятко» предоставляется бесплатно, но за регистрацию места жительства ребенка нужно заплатить административный сбор в размере 13,6 грн, предусмотренный законодательством Украины. Местом жительства ребенка обязательно должно быть место жительства его родителей или одного из них. Обязательное условие - родители должны быть гражданами Украины.