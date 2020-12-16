16.12.2020 16:01

Приложение «Мой Харьков» можно скачать еще в одном магазине приложений - ХГС

Приложение «Мой Харьков» теперь можно загрузить в «Huawei AppGallery», который входит в топ-3 мировых магазинов приложений.

В «Мой Харьков» уже интегрированы «Портал электронных сервисов»; «Портал харьковчанина»; электронная очередь в центры предоставления административных услуг, «Прозрачный офис» и «Дом недвижимости»; сервисы для передачи показаний счетчиков и оплаты за коммунальные услуги.

Напомним, что «Мой Харьков» - это приложение, которое интегрирует в себя различные сервисы. С момента внедрения веб-версию приложения посетили более 350 тыс. раз, 20 тыс. раз передали показания счетчиков, 420 раз оплатили жилищно-коммунальные услуги, 740 раз харьковчане воспользовались электронной очередью для получения админуслуг.

В планах - авторизация в системе «Helsi.me» для записи на прием к врачу; интеграция с приложением «Е-парковка» для оплаты парковки без создания личного кабинета; внедрение возможности вызова мастера для проверки или поверки счетчиков; автоматизация пуш-сообщений для получения напоминания о необходимости передачи показания счетчиков или визита в центр предоставления административных услуг, а также в Дом недвижимости.