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16.12.2020  15:41   

Городская комиссия по здравоохранению посетит социальные учреждения

Заседания постоянных комиссий Харьковского городского совета 8-го созыва проходят в Доме советов.


//city.kharkov.ua
В частности, сегодня, 16 декабря 2020 года, состоялись заседания двух постоянных комиссий - по вопросам местного самоуправления, гласности и депутатской деятельности, а также по вопросам социальной защиты и здравоохранения.
 
Члены комиссий утвердили планы работы на 2021 год.
 
Как сообщила член комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения, заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, депутаты продолжат традицию предшественников и будут проводить выездные заседания в социальных и медицинских учреждениях города. По ее словам, в Харькове работают уникальные учреждения, среди которых - хосписное отделение детской больницы №5, городской хоспис, социальный отель, Харьковский городской центр реинтеграции бездомных, приют для пострадавших от насилия и др.
 
«По желанию депутаты смогут побывать в любом учреждении. Будем проводить семинарские встречи с членами комиссии, потому что важно знать нормативную базу, законодательные акты, которые координируют работу наших учреждений здравоохранения, социальной защиты, защиты прав детей. Будем изучать социальную политику города и укреплять ее», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.
 
Председатель комиссии по вопросам местного самоуправления, гласности и депутатской деятельности Татьяна Цибульник сообщила, что, согласно плану работы, члены комиссии заслушают отчеты Департамента цифровой трансформации, КП «Харьковские известия», других департаментов и предприятий, а также будут рассматривать вопросы, вынесенные на сессии городского совета.
 
С планом работы Харьковского городского совета 8 созыва на декабрь можно ознакомиться здесь.
 
 
 
 
 
Тэги:  соцзащита, самоуправление, харьков
 
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