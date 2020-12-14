14.12.2020 18:22

В Индустриальном районе вручили грамоты участникам чернобыльского движения - ХГС

Торжественный прием по случаю Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС прошел сегодня, 14 декабря 2020 года, в Администрации Индустриального района.



//city.kharkov.ua

Председатель райадминистрации Ольга Вельможная вручила активистам чернобыльского движения почетные грамоты, благодарности и подарки.

«Последствия техногенной аварии были бы еще ужаснее, если бы не мужество многих людей, которые уже в первые дни страшного бедствия прибыли на Чернобыльскую АЭС. Низко склоняем головы перед всеми, кто пошел тогда в ядерный огонь, чтобы остановить цепную реакцию смерти. Пусть всегда рядом с вами будет человеческая благодарность за ваши добрые дела!» - сказала Ольга Вельможная.

Она пожелала участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС крепкого здоровья, семейного уюта, счастья, мира, добра и благополучия.

После церемонии награждения жители района возложили цветы к памятному знаку пострадавшим от чернобыльской катастрофы.

Справка. Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. 10 ноября 2006 года Указом Президента Украины был установлен День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, который ежегодно отмечается 14 декабря.