14.12.2020 16:30

Полезная программа: апельсины для здоровья и хорошего настроения

Во вторник, 15 декабря, в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск «Полезной программы» об апельсинах. Какие плоды полезнее – летние или зимние? Что выбрать – египетский, турецкий, калифорнийский или сицилийский апельсин? От чего зависит вкус этого цитрусового? И в чем его польза? Ведущий ток-шоу Александр Лукьяненко вместе с экспертами программы раскроют все секреты апельсинов.



// inter.ua

Знаменитые оранжевые цитрусовые любимы многими не только за свой вкус. Апельсины обладают множеством полезных свойств: помогают организму бороться с вирусами, укрепляют иммунитет, предотвращают развитие атеросклероза, улучшают пищеварение и помогают вывести токсины из организма. А еще благодаря эфирным маслам эти плоды положительно влияют на нервную систему и улучшают настроение. Поэтому, если хотите быть не только здоровыми, но и счастливыми, – ешьте апельсины. Из этих цитрусовых можно приготовить много оригинальных блюд.

«Апельсин – обязательный ингредиент десертов, напитков, супов и гарниров во многих кухнях мира, – рассказывает Александр Лукьяненко. – Его добавляют в праздничные пироги и кексы, например, в польский пасхальный пирог «Мазурек» или немецкий рождественский штоллен. Французы готовят апельсиновое суфле и карамелизуют цедру. Итальянцы пьют апельсиновые ликеры, а жители Бразилии – кофе с апельсиновым соком. В Марокко варят сладкий суп из апельсинов и моркови, а в меню ресторанов Китая, откуда родом этот цитрусовый, вы всегда найдете мясо под апельсиновым соусом».

Что полезнее – апельсин или грейпфрут? Что оказывает большее антидепрессивное действие – запах апельсина, его цвет или вкус? Чем полезны апельсиновая кожура и косточки? Как выбрать самые сочные и сладкие плоды? И как приготовить апельсиновые чипсы? Полезными советами и рецептами поделятся эксперты ток-шоу: гастроэнтеролог Анна Комарова, эксперт по качеству фруктов Максим Диденко, кулинарный эксперт Ирина Рудневская и певица Карина Плай.

«Аромат апельсина – самый популярный в мире после запаха шоколада и ванили, – рассказывает Карина Плай. – Этот цитрусовый пахнет счастьем! Апельсины очень бодрят, поэтому по утрам люблю пить свежевыжатый сок с мякотью. Тогда на весь день обеспечено прекрасное настроение. До «Полезной программы» не знала о том, что апельсины перед употреблением лучше мыть с мылом, а апельсиновый фреш – разбавлять водой в пропорции 3:1. А еще – не стоит выбрасывать апельсиновые корочки. Из них можно сделать ароматные цукаты и чипсы. Обязательно попробую!»

Выпуск ток-шоу, посвященный апельсинам, смотрите завтра, 15 декабря, в 10:00 на телеканале «Интер».

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие выпуски «Полезной программы».

В среду, 16 декабря, в 10:00 на «Интере» – выпуск о твороге.

Этот продукт настолько необходим человеку, что его едят во всех странах мира. Только называется он везде по-разному: фромаж блан – во Франции, рикотта – в Италии, рекесон – в Испании, панир – в Индии, коттедж чиз – в Израиле. Некоторые эксперты считают, что творог и блюда из него полезно есть на завтрак. Другие – что его можно есть на ночь и от этого худеть. Что из этого правда, а что – миф? В чем польза творога? Как не ошибиться с выбором качественного молочнокислого лакомства? И что из него приготовить? Звездный эксперт ток-шоу – телеведущая Габриэлла Массанга.

В четверг, 17 декабря, в 10:00 на «Интере» – программа о том, на что обращать внимание при выборе бананов.

Если дело идет хорошо, мы говорим: «Как по маслу», а вот жители Индии скажут: «Как по кожуре банана». С помощью раздавленной банановой кожуры в Индии спускают корабли на воду. Но у этого плода очень много важных свойств! Чем бананы полезны для человека? Как понять, спелые ли они? От покупки каких плодов лучше отказаться? Попадают ли на наши прилавки кормовые сорта? Действительно ли бананы обладают свойствами антидепрессантов? Эксперты «Полезной программы» будут разбираться в банановой теме вместе со звездной гостьей ток-шоу – певицей Анной Добрыдневой.

В пятницу, 18 декабря, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет выпуск «Полезной программы» о сырокопченой колбасе.

Популярный у нас деликатес – сырокопченая колбаса – на самом деле был придуман не как блюдо, а как способ более долгого хранения мяса. Готовый фарш заправляли специями, набивали в кишку и подвешивали вялиться в тени деревьев. Так делали и древние греки, и римляне. Но впоследствии кулинары заметили: если подвесить такой продукт над костром, то он высушится гораздо быстрее. Так появилась сырокопченая колбаса. Какой должна быть качественная колбаса? Чем она отличается от полукопченой или сыровяленой? Какие сорта полезнее – с салом или без? Ответы на эти и многие другие вопросы – в очередном выпуске «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – телеведущий Вячеслав Соломка.

А в субботу, 19 декабря, в 10:00 на «Интере» зрители увидят программу, посвященную селедке.

По легенде, в 1380 году один голландский рыбак впервые совершил два простых действия: после вылова сельди вырезал у каждой рыбы жабры, а затем положил сельдь аккуратными рядами в бочки и пересыпал солью. Так рыба перестала горчить. С тех пор уже семь веков мы едим сельдь. Как выбрать качественный, безопасный продукт? С чем лучше употреблять сельдь, чтобы было максимально полезно? И как правильно приготовить из сельди форшмак? Звездная гостья ток-шоу – солистка Национальной оперы Украины Елена Гребенюк.