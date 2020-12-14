14.12.2020 14:39

В Киевском районе возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля - ХГС

Мероприятие по случаю Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС прошло сегодня, 14 декабря, в Киевском районе.



city.kharkov.ua

В нем приняли участие заместитель председателя Администрации Киевского района Владимир Ивлев, президент общественного союза «Международное неправительственное объединение инвалидов «Ветераны Чернобыля» Петр Прокопенко, ветераны, представители сферы образования.

Присутствующие возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля и почтили память ликвидаторов, которые 34 года назад спасли мир от радиационного загрязнения.

Справка. Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. 10 ноября 2006 года Указом Президента Украины был учрежден День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, который ежегодно отмечается 14 декабря.