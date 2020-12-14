14.12.2020 12:25

Память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС почтили в Харькове - ХГС

Память погибших ликвидаторов чернобыльской катастрофы почтили сегодня, 14 декабря, возложением цветов к памятнику жертвам аварии на ЧАЭС в Молодежном парке.



city.kharkov.ua

Мероприятие было приурочено ко Дню чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В нем приняли участие первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак, руководство области, ликвидаторы аварии, представители общественных чернобыльских организаций и жители города.

Собравшиеся почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания, а священнослужители Харьковской епархии отслужили панихиду по усопшим.

«Ликвидаторы аварии на ЧАЭС - это люди, которые проявили героизм в мирное время и спасли миллионы жизней ценой своих. Они сделали все для того, чтобы последствия аварии для жителей Украины были меньше. Мы благодарны им за этот подвиг. Я уверен, что поддержка ликвидаторов чернобыльской аварии и их семей будет приоритетом в работе новоизбранного городского совета, а действующие программы защиты участников ликвидации последствий катастрофы продолжат реализовываться», - сказал Александр Новак.

Отметим, что сейчас в Харькове проживают около 9 тыс. граждан, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС. В их поддержку в городе реализуется ряд программ. Так, из городского бюджета выделяются средства на материальную помощь участникам чернобыльской аварии и семьям погибших. Также установлены льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям, которые вследствие аварии лишились кормильцев.

Справка. 26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших аварий на атомных электростанциях - авария на Чернобыльской АЭС. 10 ноября 2006 года Указом Президента Украины был учрежден памятный день - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, который ежегодно отмечается 14 декабря. Эта дата выбрана неслучайно. 30 ноября 1986 года было закончено строительство саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС, а 14 декабря было опубликовано сообщение о том, что комплекс защитных сооружений принят в эксплуатацию. С тех пор по случаю этого дня по всей стране проходят различные мероприятия, посвященные памяти ликвидаторов этой аварии, - митинги, возложения цветов к памятникам, молебны и другие акции.