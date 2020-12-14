14.12.2020 11:00

Киевляне бросили вызов харьковским автолюбителям - РЕДПОСТ

Киевские автолюбители вызывают харьковчан на батл, чтобы побить прошлогодний рекорд харьковских автолюбителей в создании автоелки.



Соцсети

В 2019 году харьковчане побили рекорд запорожских автолюбителей, которые в 2017 году выстроили в форме елки 270 автомобилей. Рекорд земляков был - 348 авто. Тогда водители выстроили свои транспортные средства в форме елки и по команде зажгли фары и гирлянды.

В этом же году пальму первенства хотят перехватить киевские коллеги. Для этого они записали видеообращение, в котором заявили что сделают автоелку лучше и больше харьковской.

Ну что же, вызов принят!

25 декабря на парковке у Металлиста харьковчане собираются защитить титул рекордсменов Украины по автоелке и не дать ни единого шанса столичным автолюбителям.

Организаторы заявляют, что все, кто хочет поучаствовать в новогоднем флешмобе, приглашаются в 19:00, 25 декабря подъехать на парковку напротив стадиона "Металлист". "Нужно лишь приехать на автомобиле и запарковать его в Ёлку, руководствуясь рекомендациям организаторов. И ждать совершения рекорда!", - говорится в сообщении.

Также они напоминают что брать собой на встречу: "Берите с собой друзей на машинах! И конечно не забываем про маски! (на месте организаторы будут выдавать, кому это будет необходимо), чай, кофе, чтобы согреться"