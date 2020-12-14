Киевляне бросили вызов харьковским автолюбителям - РЕДПОСТ

Киевские автолюбители вызывают харьковчан на батл, чтобы побить прошлогодний рекорд харьковских автолюбителей в создании автоелки.
В 2019 году харьковчане побили рекорд запорожских автолюбителей, которые в 2017 году выстроили в форме елки 270 автомобилей. Рекорд земляков был - 348 авто. Тогда водители выстроили свои транспортные средства в форме елки и по команде зажгли фары и гирлянды.
В этом же году пальму первенства хотят перехватить киевские коллеги. Для этого они записали видеообращение, в котором заявили что сделают автоелку лучше и больше харьковской.
Ну что же, вызов принят!
25 декабря на парковке у Металлиста харьковчане собираются защитить титул рекордсменов Украины по автоелке и не дать ни единого шанса столичным автолюбителям.
Организаторы заявляют, что все, кто хочет поучаствовать в новогоднем флешмобе, приглашаются в 19:00, 25 декабря подъехать на парковку напротив стадиона "Металлист". "Нужно лишь приехать на автомобиле и запарковать его в Ёлку, руководствуясь рекомендациям организаторов. И ждать совершения рекорда!", - говорится в сообщении.
Также они напоминают что брать собой на встречу: "Берите с собой друзей на машинах! И конечно не забываем про маски! (на месте организаторы будут выдавать, кому это будет необходимо), чай, кофе, чтобы согреться"
Секрет успеха этого дня прост: практичность и еще раз практичность. Вряд ли все будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утром ожидается снег, после полудня - мелкий дождь со снегом, ближе к вечеру - мелкий снег.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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