12.12.2020 14:56

Спасатели призывают не рисковать своей жизнью и не выходить на тонкий лед водоемов - ГСЧС

Территорию Украины накрыли первые заморозки, реки взялись тонким льдом, синоптики предупреждают граждан о гололедице, а первый снег уже создает проблемы для автомобилистов.



kh.dsns.gov.ua

Несмотря на то, что температурный показатель достиг отметки ниже нуля, - спасатели предупреждают, что выходить на лед пока рано. Непрочная лед представляет прямую опасность для здоровья и жизни тех, кто решит пренебречь предупреждением чрезвычайников.

Так, например, 10 декабря на Петренковском озере в Харькове рыбак провалился под лед . Инцидент произошел на глазах у свидетелей, которые и вызвали спасателей. Двое очевидцев бросились на помощь утопающему. Поскольку вытащить на берег рыбака без вспомогательных средств не удавалось, очевидцы пытались хотя бы удержать его на поверхности воды. Прибыв на место происшествия, один из чрезвычайников, взяв с собой спасательную веревку, подобрался к проруби, обвязал утопающего веревкой, после чего пострадавшего вытащили на берег. Рыбак получил сильное переохлаждение, его немедленно госпитализировали.



Накануне выходных, чтобы уберечь рыбаков, любознательных детей и других смельчаков от трагических событий на еще тонкому льду, бойцы ГСЧС провели беседы с населением вблизи водоемов.

Уважаемые граждане, примите во внимание несколько советов о правилах поведения вблизи и на водоемах в начале зимнего периода, когда лед еще слишком тонкая.

Помните о следующем:

выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде

запрещается выходить на лед, толщина и прочность которого вам неизвестны;

переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;

запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на прочность и толщину лед;

запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;

нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзли в лед досок, палок и других предметов; в случае различной окраски льда; во время сильного перепада температуры и потепления;

не употребляйте спиртные напитки у водоемов;

следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда.

Если с вами произошло ЧП, или вы стали свидетелем такой - не медлите, звоните в Службу спасения по номеру 101!