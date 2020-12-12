12.12.2020 14:36

На «Интере» начинается «Новая жизнь»

Во вторник, 15 декабря, в 12:25 на «Интере» – премьера многосерийной остросюжетной мелодрамы «Новая жизнь». На создание этого сериала авторов вдохновил известный голливудский хит «Телохранитель» с Уитни Хьюстон и Кевином Костнером в главных ролях.



// inter.ua

Телезрителей «Интера» ждет захватывающая драматическая история, полная интриг, тайн, мести и, конечно же, любви. Главный герой – Адем, бывший военный, офицер элитных сухопутных войск Турции. После несчастного случая ему пришлось распрощаться со службой. Он устраивается работать телохранителем красавицы Ясемин – молодой супруги известного бизнесмена Тимура Каратана. Несмотря на опасность и угрозы, Ясемин не нравится контроль, поэтому она всеми способами пытается избавиться от телохранителя. Адем и его подопечная – люди из разных миров. Но в определенный момент неприязнь друг к другу перерастает в настоящую любовь. Эта страсть может вызвать гнев влиятельного человека и разрушить семьи. Готовы ли Адем и Ясемин заплатить такую цену?

Актер Серкан Чайоглу своего персонажа Адема характеризует как дисциплинированного, честного и откровенного человека. Он признается, что играть военного и телохранителя ему было несложно: «У меня до «Новой жизни» было несколько проектов, для которых я учился правильно обращаться с оружием. И это очень помогло теперь – для роли Адема».

Труднее всего актеру было воплотить на экране образ… отца маленькой девочки. «У меня еще нет детей, а вот у Адема есть дочь, которую он очень любит, – рассказывает Серкан. – Поэтому самым большим открытием для меня в этом проекте стала роль папы. Связь с ребенком и участие в его жизни – это те эмоции, которых я прежде не испытывал. Мне было интересно открыть для себя новые чувства, с которыми я не был знаком».

Помимо Серкана Чайоглу, в сериале также играют Мелиса Аслы Памук, София Аксонгур, Нильпери Шахинкая, Тайанч Айайдын.

Съемки «Новой жизни» проходили в Стамбуле. Авторы сериала хотели показать контраст между простой жизнью Адема и роскошью, в которой обитает семья бизнесмена Тимура, поэтому снимали как в бедных, так и в богатых районах города. Одна из основных локаций – летний особняк на берегу моря – местная достопримечательность: жители Стамбула даже дали этой вилле имя – «Ада».

Смотрите многосерийную остросюжетную мелодраму «Новая жизнь» – со вторника по пятницу в 12:25 только на «Интере».