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08.12.2020  15:03   

«Утро с Интером» расскажет о «Правилах красоты»

Сегодня в программе «Утро с Интером» стартовала новая рубрика – «Правила красоты». Чтобы разобраться в многочисленных вопросах красоты, ведущая рубрики Вера Борсук решила провести эксперимент над собственной внешностью! Удастся ли ей достичь желаемого результата омоложения? Смотрите по вторникам в утреннем эфире телеканала «Интер».


// inter.ua

«В зимний период наша кожа особенно уязвима, поэтому я решила провести эксперимент над собственным лицом: проверить, как защитить кожу от вредного воздействия, и узнать, как можно ее подтянуть и избавиться от морщин, – рассказывает Вера Борсук. – Результат превзошел все ожидания! Оказалось, что выглядеть молодо можно без дорогостоящих процедур, главное систематичность! Какие упражнения для избавления от морщин можно делать самостоятельно дома? Какие маски помогут коже оставаться нежной, как у ребенка? И на что способен массаж лица? Смотрите в «Правилах красоты»!

В новой рубрике телезрителей ждут рекомендации по уходу от специалистов, а также советы от звезд. Например, Ольга Сумская и Светлана Вольнова раскроют свои секреты красоты и поделятся собственным опытом использования косметики.

Прежде чем начать эксперимент, ведущая рубрики Вера Борсук выяснила, какие факторы больше всего оказывают влияние на нашу кожу.

«Старение кожи ускоряет стресс, переутомление, психоэмоциональное перенапряжение, а также на нее влияет экологическая ситуация и загрязнение окружающей среды, – объясняет дерматовенеролог Алина Мантула. – Увлечение современными методами косметологии тоже может исказить лицо. В частности, частое использование пилингов, аппаратных и инъекционных методик, а также средств по уходу, которые не всегда подходят конкретно вашему типу кожи».

По мнению специалистов, большое значение также имеет питание и качество питьевой воды. Чтобы оставаться молодым и здоровым, рекомендуется придерживаться «средиземноморской» диеты, то есть включить в рацион больше овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, рыбы и оливкового масла. «Утром наиболее энергетическим продуктом являются фрукты и овощи, – считает врач-гастроэнтеролог Лариса Бойченко. Это не только микроэлементы, витамины и фруктовые кислоты, но и запахи. Все это возбуждает нашу нервную систему. Мы получаем удовольствие и энергию».

Если же засорять свой организм фаст-фудом, сладкой и жареной пищей, а в придачу еще добавить алкоголь и курение – кожа непременно отреагирует на такой неправильный образ жизни. «На лице могут появиться покраснения, отечность, пастозность, застойные явления или просто отсутствие свежего вида утром, – рассказывает Алина Мантула. – Причины все, что нами было съедено, и то, как прожит день накануне. Научно доказано, что продукты с высоким гликемическим индексом, в частности, сладости, с возрастом способствуют появлению воспалительных высыпаний на коже лица, особенно у женщин».

Но не только неправильный уход и отсутствие культуры питания провоцируют проблемы. Причиной быстрого старения, покраснений и сыпи на коже могут стать обычное постельное белье или хлорированная вода в бассейне. «Если вы заметили покраснения на лице после контакта с бельем, целесообразно сдать анализ на аллергены, – рекомендует дерматовенеролог. А если вы любите плавать в бассейне, знайте: хлорированная вода способствует быстрому старению кожи. Поэтому после занятия – обязательно примите душ со специальными средствами, имеющими смягчающий эффект. Очень часто на хлорку возникают аллергические реакции».

Также достаточно агрессивно воздействуют на нашу кожу солнечные лучи. Зимний период – не исключение. Алина Мантула предупреждает: «Солнце сейчас и 20 лет назад совершенно разное, оно стало более агрессивным. Рост заболеваемости меланцитарными и немеланцитарными раками кожи среди молодых очень выражен. Нужно обеспечить защиту. Можно установить в телефоне программу с указанием ультрафиолетового индекса и ориентироваться строго по нему. Плюс учитывать свой фототип кожи. В любом случае стоит пользоваться солнцезащитными кремами с SPF-фактором и носить головные уборы».

Более подробно о том, что больше всего вредит нашей коже, – в первом выпуске рубрики «Правила красоты»:

Как правильно очищать и увлажнять кожу? Способен ли курс массажа избавить от морщин на лице? Какие упражнения можно делать самостоятельно, чтобы вернуть молодость кожи? Об этом – в следующих выпусках рубрики «Правила красоты», которые будут выходить по вторникам в программе «Утро с Интером».

Источник:   Телеканал «Интер»
 Тэги:  телеканал интер, утро с интером, правила красоты, программа, премьера
 
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