08.12.2020 10:20

Определены победители Общественного бюджета города Харькова 2021 - Портал Харьковчанина

30 сентября в 23:59 завершилось голосование за проекты, которые были поданы харьковчанами в рамках Общественного бюджета города Харькова 2021 года.



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В течении сентября харьковчане подавали свои инициативы по следующим категориям:

Повышение энергоэффективности объектов коммунальной собственности

Развитие городской социальной, семейной и гендерной политики

Развитие молодежной, детской и спортивной инфраструктуры города

Цифровая трансформация Харькова и повышение цифровой грамотности населения

Популяризация здорового образа жизни и борьба с наркозависимостью

Развитие транспортной инфраструктуры города

Проведение фестивалей креативных имиджевых направлений современного искусства, культуры, развитие туризма

Развитие туризма и повышение уровня комфортности городской среды

Всего было подано 255 инициатив, которые в течении октября проходили анализ и доработку с профильными и юридическим департаментами.

К этапу голосования были допущены 52 проекта на общую сумму почти 53 млн.гривен.

32 проекты стали победителями, которые были выбраны харьковчанами путем голосования. Рабочая группа по вопросам общественного бюджета города Харькова утвердила список проектов-победителей, которые в 2021 году будут реализованы городским советом их общая стоимость составила более 37,5 млн.гривен.

С протоколом заседания рабочей группы и списком победителей можно ознакомиться тут

Напомним, Общественный бюджет - это инструмент прямой демократии. Он позволяет жителям принимать решения и распределять часть бюджетных средств Харькова через инструменты подачи и голосования за проекты. На один проект выделяется от 50 тыс. до 1,5 млн. грн.

Общий объем «Общественного бюджета» 50 млн.грн.

Общественный бюджет города Харькова реализуется Департаментом цифровой трансформации при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса