07.12.2020 14:08

5317 заявлений о домашнем насилии зарегистрировано за 9 месяцев на Харьковщине - ООН в Украине

В Харьковской области за 9 месяцев 2020 года зарегистрировано 5317 сообщений о совершенных правонарушениях, связанных с домашним насилием. Об этом сообщили ООН в Украине.



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Для сравнения за 12 месяцев прошлого года было выявлено всего 5696 правонарушений на Харьковщине. Всего в Украине две трети (67%) или 11,25 миллиона женщин утверждают, что подверглись психологическому, физическому или сексуальному насилию со стороны партнера или другого лица.

Рост случаев домашнего насилия ООН в Украине связывают с влиянием пандемии COVID-19. Среди ключевых причин - постоянное присутствие обидчиков в одном помещении с пострадавшими, недостаток мобильности вследствие карантина, потеря работы или регулярного дохода, и соответственно повышение психологической напряженности в обществе. В условиях карантина количество обращений в Национальную "горячую линию" по предотвращению домашнего насилия увеличилась вдвое.

"Во время пандемии мы наблюдаем за стремительным ростом уровня домашнего насилия по всему миру. Вы можете повлиять на это. Изменить ситуацию, поддержав женщин и девушек, пострадавших от насилия, создать безопасную среду, свободную от насилия, требовать правосудия над обидчиками и дать возможность получить помощь тем, кто в ней нуждается ", - Асенефа Лубрани, координатор системы ООН в Украине, координатор по гуманитарным вопросов.

В рамках всемирной кампании "16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия" ООН подчеркивают: женщины, которые стали жертвами насилия, должны обязательно сообщать в правоохранительные органы для своевременной психологической и правовой помощи. Связаться помощью можно следующим образом: