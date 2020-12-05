05.12.2020 10:32

Почетный харьковчанин Александр Ярославский отмечает день рождения (ХГС)

Харьковский городской совет 5 декабря поздравил с днем рождения Александра Ярославского - Почетного гражданина города Харькова, бизнесмена, президента группы DCH.



// city.kharkov.ua

«Благодаря Вашему огромному интеллектуальному потенциалу укрепляются и расширяются экономические возможности нашего родного города Харькова, воплощаются в жизнь многие инвестиционные проекты.

В этот праздничный день примите самые искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!» - сказано в поздравлении.