Почетный харьковчанин Александр Ярославский отмечает день рождения (ХГС)

Харьковский городской совет 5 декабря поздравил с днем рождения Александра Ярославского - Почетного гражданина города Харькова, бизнесмена, президента группы DCH.
«Благодаря Вашему огромному интеллектуальному потенциалу укрепляются и расширяются экономические возможности нашего родного города Харькова, воплощаются в жизнь многие инвестиционные проекты.
В этот праздничный день примите самые искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!» - сказано в поздравлении.
Придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
Первые зимние выходные будут малоснежными, но холодными.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
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