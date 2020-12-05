Главная Новости Общество Почетный харьковчанин Александр Ярославский отмечает день рождения (ХГС)
05.12.2020  10:32   

Почетный харьковчанин Александр Ярославский отмечает день рождения (ХГС)

Харьковский городской совет 5 декабря поздравил с днем рождения Александра Ярославского - Почетного гражданина города Харькова, бизнесмена, президента группы DCH.


// city.kharkov.ua

«Благодаря Вашему огромному интеллектуальному потенциалу укрепляются и расширяются экономические возможности нашего родного города Харькова, воплощаются в жизнь многие инвестиционные проекты.

В этот праздничный день примите самые искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!» - сказано в поздравлении.

Источник:   ХГС
 Тэги:  поздравление, харьков, день рождения, ярославский, горсовет
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.12 Общество Директор Мариинской гимназии Александра Зуб отмечает юбилей (Горсовет) 29.11 Общество Сегодня отмечает юбилей врач-генетик и Почетный гражданин Харькова Елена Гречанина (ХГС) 22.11 Общество Сегодня день рождения почетного харьковчанина Сергея Кирика (ХГС)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 