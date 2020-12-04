04.12.2020 13:43

Полезная программа: лимонные секреты и советы

В четверг, 3 декабря, в 10:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск «Полезной программы» о лимонах, лучших помощниках в борьбе с простудами и вирусами.



// inter.ua

Эти цитрусовые есть дома практически у каждого, но вопросов о них – много. Как найти лучшие плоды на рынках и в магазинах? Какие вкусы скрывают разные сорта лимонов? Как избавиться от горечи? И где растут самые вкусные плоды? В студии ток-шоу ведущий Александр Лукьяненко и эксперты программы разобрались, как правильно выбирать лимоны, чем они полезны для нашего организма и что из них можно приготовить.

«Лимоны широко культивируются в странах с субтропическим климатом – на прилавках украинских рынков и магазинов чаще всего можно встретить турецкие и аргентинские плоды, – рассказывает Александр Лукьяненко. – Знамениты и особенно ценятся гурманами французские лимоны из Ментоны, где собирают по три урожая цитрусовых, французы даже им посвятили ежегодный фестиваль. На каждый праздник они используют более 150 тысяч тонн лимонов».



Чем полезны лимоны?

Лимоны богаты витаминами А, В1, В2 и С. Они укрепляют защитные свойства организма, помогают бороться с вирусами и предупреждают появление анемии, так как способствуют усваиванию железа. Эти цитрусовые полезны тем, кто хочет похудеть, потому что расщепляют жиры, а еще – спортсменам, так как благодаря калию, магнию, натрию и кальцию помогают сбалансировать водно-солевой баланс. Лимоны снижают уровень холестерина и нормализуют уровень сахара в крови. А еще эти плоды – неплохие антисептики.



«Из-за большого количества витаминов, в первую очередь – С, РР, витаминов группы В, эти цитрусовые обязательно должны присутствовать в нашем рационе, – считает диетолог Александр Кущ. – В день взрослому человеку полезно съедать 1-2 лимона. Учитывая, что все цитрусовые относятся к потенциальным аллергенам, детям с 3-х лет и кормящим мамам нужно очень аккуратно вводить их в рацион, начиная с маленьких порций. Кстати, лимонный сок очень агрессивен для зубной эмали, поэтому лучше «скрыть» его в составе блюда или почистить зубы после еды. И помните, что витамин С быстро разрушается от контакта с воздухом, поэтому не стоит долго хранить уже разрезанные лимоны или, по крайней мере, нужно заворачивать их в пищевую пленку».



Какие бывают лимоны?

По форме лимоны могут быть круглыми, овальными, с вытянутыми плодоножками. Все виды лимонов условно можно разделить на две категории: с тонкой кожицей и с толстой кожурой. Первые лучше покупать, когда важен сок. Вторые – идеальны для добавления в супы или напитки.



«Иногда лимоны могут отличаться горьковатым привкусом, – говорит эксперт по качеству фруктов Максим Диденко. – Причинами горечи могут быть особенности сорта, неправильное хранение или недозрелое состояние плода. В любом случае, если лимон горький, то избавиться от такого качества можно, опустив плод на несколько секунд в кипяток».





Как выбрать качественный лимон?

При выборе лимонов Максим Диденко советует обратить внимание на следующие признаки:

1. Кожица лимона должна быть без повреждений и иметь равномерную окраску. Не покупайте лимон, если на его поверхности есть признаки гниения, пятна, а еще – у плода слишком липкая или блестящая поверхность.

2. Спелый лимон может быть только ярко-желтым и иметь приятный цитрусовый аромат.

3. Если слегка сжать лимон в руке, то его кожура должна быть упругой. Слишком твердый лимон будет недозрелым, мягкий – перезрелым.



Что приготовить с лимоном?

Лимон – один из продуктов первой необходимости на кухне. Его используют в соусах к салатам, в заправке к рыбе и морепродуктам, из лимона готовят освежающий лимонад и горячий чай от простуды.



«Но если вы думаете, что с лимонами можно лишь готовить рыбу и пить чай, то сильно ошибаетесь, – говорит Александр Лукьяненко. – В Марокко эти цитрусовые засаливают и маринуют: целые лимоны здесь оставляют в течение трех месяцев в рассоле из лимонного сока и специй. В Греции из лимонов варят суп, добавляя в них куриное мясо и яйца. А итальянцам лимоны помогают лучше почувствовать вкус кофе – тут к чашечке эспрессо добавляют дольку лимона. И, конечно же, какая Италия без лимончелло – легендарного лимонного ликера, который уже давно завоевал популярность по всему миру. По вкусу лимон и поклонникам десертов: во Франции из него готовят суфле, в Бельгии – пироги, а в Америке – традиционные пирожные».





ДЕСЕРТ «ЛИМОННЫЙ МУСС»

Ингредиенты:

Лимон – 2 шт.

Нежирный творог – 100 г

Мед – 3 ст. л.

Желатин – 1 ст. л.

Вода – 250 мл

Орехи и ягоды – для украшения

Способ приготовления:

Моем лимоны и отрезаем с одной стороны верхушки. Аккуратно вынимаем мякоть, чтобы не повредить «стаканчики» из лимонной цедры. Отставляем их в сторону, а из мякоти достаем косточки, режем и отправляем в блендер. Добавляем туда же творог, ¼ стакана воды и взбиваем до однородной воздушной массы. Ставим смесь на огонь и хорошо прогреваем. Разводим ложку желатина в нескольких ложках теплой воды и выливаем в творожно-лимонную массу. Добавляем мед. Вымешиваем и заполняем лимонные заготовки из кожуры. Отправляем в холодильник на несколько часов. Готовый десерт украшаем любимыми ягодами и орехами. Приятного аппетита!



Чем холоднее и пасмурнее на улице, тем больше поводов вспомнить о лимоне: витамин С укрепит иммунитет, аромат поднимет настроение, а «Лимонный мусс» от шеф-повара «Полезной программы» закрепит эффект. А как из лимона приготовить целый обед? И с помощью каких необычных способов использовать этот цитрус в быту?

Еще больше полезных советов о лимоне – в выпуске «Полезной программы»: