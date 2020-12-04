В Харькове закрылся один из старейших кинотеатров (РЕДПОСТ)

Мультиплекс «Парк» прекратил свою работу с 1 декабря.
Об этом сообщили на официальной странице кинотеатра в Facebook.
«C 1 декабря 2020 года кинотеатр «Парк» - закрыт. Следите за новостями об открытии... Всем здоровья!», – сказано в сообщении.
Такое решение было принято из-за того, что кинотеатр не выдержал карантинных мер, рассказала «Городу Х» директор кинотеатра Татьяна Петренко.
«Это было трудное, но необходимое решение. С марта месяца нас то закрывают, то открывают, а карантин выходного дня нанес окончательный удар. Это решение подорвало деятельность кинотеатра, ведь 80% дохода нашего предприятия приходится на субботу и воскресенье. А впереди еще и локдаун ожидается. Дальнейшая работа в таком режиме только добавляет долгов по оплате коммунальных услуг и налогов, а еще растут долги по зарплатам», – сообщила она.
Отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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