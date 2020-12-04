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04.12.2020  08:14   

В Харькове закрылся один из старейших кинотеатров (РЕДПОСТ)

Мультиплекс «Парк» прекратил свою работу с 1 декабря.


//Facebook

Об этом сообщили на официальной странице кинотеатра в Facebook.

«C 1 декабря 2020 года кинотеатр «Парк» - закрыт. Следите за новостями об открытии... Всем здоровья!», – сказано в сообщении.

Такое решение было принято из-за того, что кинотеатр не выдержал карантинных мер, рассказала «Городу Х» директор кинотеатра Татьяна Петренко.

«Это было трудное, но необходимое решение. С марта месяца нас то закрывают, то открывают, а карантин выходного дня нанес окончательный удар. Это решение подорвало деятельность кинотеатра, ведь 80% дохода нашего предприятия приходится на субботу и воскресенье. А впереди еще и локдаун ожидается. Дальнейшая работа в таком режиме только добавляет долгов по оплате коммунальных услуг и налогов, а еще растут долги по зарплатам», – сообщила она.

Тэги:  кинотеарт, закрылся, парк, харьков
 
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