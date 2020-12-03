03.12.2020 13:58

В Харькове стартует молодежный проект

В Харькове начался набор команд в проект «Укрепление гражданского активизма среди молодежи».



// city.kharkov.ua

Проект реализуется фондом «Профессиональное развитие Харькова» при поддержке Национального фонда демократии на базе Харьковского городского центра поддержки молодежных инициатив «HUB 6/9», который был создан в 2019 году Департаментом по делам семьи, молодежи и спорта.



Цель проекта – поддержать гражданские инициативы и общественные организации в начале их деятельности, предоставить практический опыт проектного менеджмента и реализации первого проекта.



К участию приглашаются команды в составе от трех до пяти участников в возрасте от 18 до 35 лет из Харьковской области и подконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей, а именно:

– представители инициативных групп, которые внедряют положительные изменения в своем учебном заведении, городе, поселке или в ОТГ и планируют зарегистрировать общественную организацию в ближайшее время;

– основатели/члены/волонтеры общественной организации, которая была официально зарегистрирована не более одного года назад и нуждается в помощи для организации своей деятельности.



Возможности, предоставляемые проектом:

– практический опыт по проектному менеджменту по методологии «Human-Centered Design»;

– настройки цифровых инструментов для организации работы команды (Microsoft 365/Gsuite, Canva Pro);

– опыт бюджетирования и финансового менеджмента;

– менторская поддержка на всех этапах работы;

– получение до 1 тыс. долл. на реализацию проекта.



Регистрация команд продлится до 16 декабря.