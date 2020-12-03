03.12.2020 12:17

С января 2021-го вся сфера обслуживания переходит на украинский язык (Корреспондент.net)

Такой переход требует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".



radiosvoboda.org

Языковой омбудсмен Тарас Креминь напомнил, что с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык обслуживания. Обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе. Об этом он написал в своем Facebook.

Так, все, кто оказывает услуги, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском согласно ст. 30 закона о государственном языке.

"В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты не был - обслуживание должно быть на украинском", - подчеркнул Кремень.