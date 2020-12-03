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03.12.2020  12:17   

С января 2021-го вся сфера обслуживания переходит на украинский язык (Корреспондент.net)

Такой переход требует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".


radiosvoboda.org
Языковой омбудсмен Тарас Креминь напомнил, что с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык обслуживания. Обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе. Об этом он написал в своем Facebook.
 
Так, все, кто оказывает услуги, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском согласно ст. 30 закона о государственном языке.
 
"В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты не был - обслуживание должно быть на украинском", - подчеркнул Кремень.
Источник:   Корреспондент.net
 Тэги:  языковой омбудсмен, украинский язык, сфера обслуживания
 
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