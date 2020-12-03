С января 2021-го вся сфера обслуживания переходит на украинский язык (Корреспондент.net)

Такой переход требует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Смело переходите от слов и планов к делу, при этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Снег, мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, гололед. Слабая метель. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
влажность:
давление:
ветер: